الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس متهم، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل مبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها من ممارسة أنشطة مجرمة قانونا هى الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها.

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بشرع 5 أشخاص لهم نشاط جنائى، بمحاولة  إخفاء أموالهم التى حصلوا عليها من تجارة المخدرات، وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال استثمارها فى مجالات مشروعة مثل شراء السيارات والعقارات والأراضى، ما يشكل جريمة غسل أموال.

أكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن المتهمين الخمسة، تمكنوا من جمع مبلع 80 مليون جنيه من خلال أنشطتهم غير المشروعة فى تجارة المخدرات، وأنهم اعتزموا غسل تلك الأموال من خلال استثمارها فى شراء الشقق السكنية والسيارات والأراضى، كى تبدو وكأنه ناتجة من أنشطة قانونية.

وبعد الانتهاء من جمع كافة المعلومات وإجراء التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وبموجبه تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات، اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه، حصلوا عليها من تجارة المخدرات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلهم غير المشروع.

الاتجار بالمواد المخدرة الاموال غير المشروعة المواد المخدرة المخدرات والأسلحة تجارة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات عمليات غسل الأموال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

