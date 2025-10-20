الأجهزة الأمنية تطارد لصوص الدعم والمتلاعبين فى أسعار الخبز البلدي

تواصل وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار التصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال البيع بأزيد من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار.

فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة التي تستهدف ضبط الأسواق ومراقبة نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 32 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، داخل عدد من المخابز المخالفة والمتورطة في قضايا تلاعب بالأسعار والبيع خارج المنظومة التموينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضمان توافر السلع التموينية بالسعر العادل وردع كل من يحاول المساس بحقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.