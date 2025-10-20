ضربات أمنية لضبط المتورطين بجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمضبوطات 21 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية الإجمالية أكثر من 21 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحازمة في ملاحقة وضبط المتعاملين في النقد الأجنبي خارج الإطار الشرعي حفاظًا على استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.

