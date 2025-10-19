الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سوزي الأردنية تكشف عن مصدر دخلها من "الهدايا الافتراضية" على تيك توك

سوزي الاردنية
سوزي الاردنية

فجرت سوزي الأردنية، المحبوسة حاليًا على ذمة قضايا غسيل أموال وإساءة استخدام وسائل التواصل، مفاجأة خلال أقوالها أمام جهات التحقيق حول كيفية تحول "الهدايا الافتراضية" على تطبيق تيك توك إلى مصدر دخل حقيقي لها. 

وتحدثت سوزي في ردها على أسئلة المحققين عن طرق تربحها من اللايفات التي تقدمها عبر تطبيق تيك توك وكيفية دخولها عالم الفيديوهات المباشرة والتفاعل مع متابعيها.  

س: كيف دخلتِ عالم تيك توك وطرق تربحك منه؟

ج: "أي حد ممكن يفتح حساب على تيك توك وينزل فيديوهات أو يفتح لايف. الفيديوهات دي بنصورها وننزلها على الصفحة. أما اللايف فله نوعين: الأول إنك تطلع لايف لوحدك وتتكلم مع الناس، والثاني حاجة اسمها 'جولات'. دي بتشارك فيها شخصين أو أربعة وبيكونوا مقسمين لفريقين، وبيتنافسوا في ألعاب أو تحديات. وخلال الجولة دي، بيظهر دور الناس اللي بنسميهم 'الداعمين'."

وتابعت سوزي: "الداعمين دول هما المتابعين اللي بيخشوا اللايف وبيبعتوا هدايا، وغالبًا بعتوها لما نضحكهم أو نحكي مواقف محرجة أو نعمل تحديات. وفيه داعمين من مصر ومن دول تانية، ومش شرط يكونوا عاملين لنا إضافة شخصية، المهم إنهم يدخلوا اللايف ويبعتوا الهدايا."

س: وما نوعية تلك الهدايا؟

ج: "الهدايا دي بتكون رموز زي القلوب، الورود، الأسود، الحيتان، أو كلمة 'تيك توك' مثلًا. القلوب بـ100 نقطة، الأسود بـ30 ألف نقطة، الوردة أقل من نقطة، والحوت بـ2700 نقطة. بس المهم إننا ما بناخدش قيمتها كلها، لأن شركة تيك توك بتخصم 70% من قيمتها وبتسيب لنا 30% بس. دي بتنزل في رصيدنا داخل التطبيق، وبعد كده بنحولها للمحفظة اللي مربوطة بالحساب بتاعنا."

يأتي هذا فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في القضايا الموجهة ضد سوزي، التي كشفت عن تفاصيل مثيرة حول طرق ربحها من تطبيق تيك توك وكيفية استفادتها من الهدايا الافتراضية لجني الأموال. 

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح

تجديد حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط

إصابة زوجة الشهيد عادل عبد الحميد في حادث سير

طالب يعتدي على طفل داخل شقته في الوراق والنيابة تبدأ التحقيقات

سقوط فتاة من عقار في العمرانية أثناء نشر الغسيل وإصابتها بكسور

تحقيقات مع موظف اعتدى على طاقم مستشفى الوراق المركزي بسبب تدهور حالة والدته الصحية

حجز رئيس حزب في واقعة مشاجرة مع آخرين لخلافات مالية بالجيزة

الأمن يستجوب عاطلا ارتدى نقابا وتحرش بالسيدات في مستشفى بالجيزة

الطفل قاتل صديقه بالإسماعيلية يشعل الغضب، هل يعاقب القانون حدثًا ارتكب جريمة بهذه البشاعة؟

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح

تجديد حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط

إصابة زوجة الشهيد عادل عبد الحميد في حادث سير

طالب يعتدي على طفل داخل شقته في الوراق والنيابة تبدأ التحقيقات

سقوط فتاة من عقار في العمرانية أثناء نشر الغسيل وإصابتها بكسور

تحقيقات مع موظف اعتدى على طاقم مستشفى الوراق المركزي بسبب تدهور حالة والدته الصحية

حجز رئيس حزب في واقعة مشاجرة مع آخرين لخلافات مالية بالجيزة

الأمن يستجوب عاطلا ارتدى نقابا وتحرش بالسيدات في مستشفى بالجيزة

الطفل قاتل صديقه بالإسماعيلية يشعل الغضب، هل يعاقب القانون حدثًا ارتكب جريمة بهذه البشاعة؟


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوزي الأردنية الهدايا الافتراضية التيك توك

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

كسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية