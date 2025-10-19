سوزي الأردنية تكشف عن مصدر دخلها من "الهدايا الافتراضية" على تيك توك

فجرت سوزي الأردنية، المحبوسة حاليًا على ذمة قضايا غسيل أموال وإساءة استخدام وسائل التواصل، مفاجأة خلال أقوالها أمام جهات التحقيق حول كيفية تحول "الهدايا الافتراضية" على تطبيق تيك توك إلى مصدر دخل حقيقي لها.

وتحدثت سوزي في ردها على أسئلة المحققين عن طرق تربحها من اللايفات التي تقدمها عبر تطبيق تيك توك وكيفية دخولها عالم الفيديوهات المباشرة والتفاعل مع متابعيها.

س: كيف دخلتِ عالم تيك توك وطرق تربحك منه؟

ج: "أي حد ممكن يفتح حساب على تيك توك وينزل فيديوهات أو يفتح لايف. الفيديوهات دي بنصورها وننزلها على الصفحة. أما اللايف فله نوعين: الأول إنك تطلع لايف لوحدك وتتكلم مع الناس، والثاني حاجة اسمها 'جولات'. دي بتشارك فيها شخصين أو أربعة وبيكونوا مقسمين لفريقين، وبيتنافسوا في ألعاب أو تحديات. وخلال الجولة دي، بيظهر دور الناس اللي بنسميهم 'الداعمين'."

وتابعت سوزي: "الداعمين دول هما المتابعين اللي بيخشوا اللايف وبيبعتوا هدايا، وغالبًا بعتوها لما نضحكهم أو نحكي مواقف محرجة أو نعمل تحديات. وفيه داعمين من مصر ومن دول تانية، ومش شرط يكونوا عاملين لنا إضافة شخصية، المهم إنهم يدخلوا اللايف ويبعتوا الهدايا."

س: وما نوعية تلك الهدايا؟

ج: "الهدايا دي بتكون رموز زي القلوب، الورود، الأسود، الحيتان، أو كلمة 'تيك توك' مثلًا. القلوب بـ100 نقطة، الأسود بـ30 ألف نقطة، الوردة أقل من نقطة، والحوت بـ2700 نقطة. بس المهم إننا ما بناخدش قيمتها كلها، لأن شركة تيك توك بتخصم 70% من قيمتها وبتسيب لنا 30% بس. دي بتنزل في رصيدنا داخل التطبيق، وبعد كده بنحولها للمحفظة اللي مربوطة بالحساب بتاعنا."

يأتي هذا فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في القضايا الموجهة ضد سوزي، التي كشفت عن تفاصيل مثيرة حول طرق ربحها من تطبيق تيك توك وكيفية استفادتها من الهدايا الافتراضية لجني الأموال.





