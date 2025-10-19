الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يفحص فيديو تشبث شخص بكبوت سيارة ملاكي بشوارع الإسكندرية (صور)

تشبث شخص بكبوت سيارة
تشبث شخص بكبوت سيارة ملاكي، فيتو

تفحص أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو لشخص يتشبث بكبوت سيارة ملاكي، بشوارع الإسكندرية.

ويقوم فريق بحث بفحص الفيديو والتأكد من حقيقته وتحديد هوية الأشخاص التي تظهر في الفيديو للوقوف على ملابساته.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح

تجديد حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط

إصابة زوجة الشهيد عادل عبد الحميد في حادث سير

طالب يعتدي على طفل داخل شقته في الوراق والنيابة تبدأ التحقيقات

سقوط فتاة من عقار في العمرانية أثناء نشر الغسيل وإصابتها بكسور

تحقيقات مع موظف اعتدى على طاقم مستشفى الوراق المركزي بسبب تدهور حالة والدته الصحية

حجز رئيس حزب في واقعة مشاجرة مع آخرين لخلافات مالية بالجيزة

الأمن يستجوب عاطلا ارتدى نقابا وتحرش بالسيدات في مستشفى بالجيزة

الطفل قاتل صديقه بالإسماعيلية يشعل الغضب، هل يعاقب القانون حدثًا ارتكب جريمة بهذه البشاعة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوزارة الداخلية بشوارع الإسكندرية السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

كسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية