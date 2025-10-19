الأمن يفحص فيديو تشبث شخص بكبوت سيارة ملاكي بشوارع الإسكندرية (صور)

تفحص أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو لشخص يتشبث بكبوت سيارة ملاكي، بشوارع الإسكندرية.

ويقوم فريق بحث بفحص الفيديو والتأكد من حقيقته وتحديد هوية الأشخاص التي تظهر في الفيديو للوقوف على ملابساته.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

