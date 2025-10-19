القبض على التيك توكر كروان مشاكل بتهم نشر أخبار كاذبة وأفعال خادشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على التيك توكر الشهير بـ"كروان مشاكل"، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسته أفعالًا خادشة للحياء العام.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري، الاستئناف المُقدم من "كروان مشاكل" على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية شهيرة.

وتُعقد الجلسة للنطق بالحكم.

