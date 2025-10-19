فريق بحث لكشف حقيقة فيديو مشاجرة أمام عيادة طبيب شهير بالتل الكبير

تواصل قوات الأمن جهودها في كشف ملابسات واقعة نشوب مشاجرة أمام عيادة طبيب شهير بمنطقة التل الكبير التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاجرة بالعصي والشوم، أمام عيادة طبيب شهير متخصص في الأنف والأذن والحنجرة بمركز التل الكبير بالإسماعيلية.

ويعمل فريق بحث على فحص الفيديو والتحقيق من وجود بلاغات بشأن هذه الواقعة من عدمه والتأكد من صحة الفيديو وضبط المتورطين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

