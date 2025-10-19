القبض على كروان مشاكل ومنعه من السفر إلى قطر بسبب أحكام قضائية

كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على التيك توكر كروان مشاكل أنه كان مسافرًا إلى دولة قطر وتم استيقافه في المطار وبالاستعلام عن جواز سفره تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية.

وأوضحت التحريات أن كروان مشاكل تم التحفظ عليه ومنعه من السفر بسبب أحكام قضائية صادرة ضده في تهمتي نشر أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة، وجرى التحفظ عليه من قبل السلطات الأمنية بالمطار وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري، الاستئناف المُقدم من "كروان مشاكل" على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية شهيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.