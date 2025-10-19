الإثنين 20 أكتوبر 2025
القبض على كروان مشاكل ومنعه من السفر إلى قطر بسبب أحكام قضائية

كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على التيك توكر  كروان مشاكل أنه كان مسافرًا إلى دولة قطر وتم استيقافه في المطار وبالاستعلام عن جواز سفره تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية.

وأوضحت التحريات أن كروان مشاكل تم التحفظ عليه ومنعه من السفر بسبب أحكام قضائية صادرة ضده في تهمتي  نشر أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة، وجرى التحفظ عليه من قبل السلطات الأمنية بالمطار وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري، الاستئناف المُقدم من "كروان مشاكل" على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية شهيرة. 

التيك توكر كروان أحكام قضائية بالمطار

