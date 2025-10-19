طرق بسيطة تخلصك من الانتفاخات حول العينين

الانتفاخات حول العين من أكثر المشكلات الجمالية التي يعاني منها الكثير من النساء، وهي تجعل ملامح الوجه تبدو مرهقة وأكبر سنا.

وتحدث هذه الانتفاخات نتيجة عدة أسباب، منها قلة النوم، أو احتباس السوائل، أو الإرهاق، أو سوء التغذية، أو التقدم في العمر، ويمكن التخلص منها بالوصفات الطبيعية.

أسباب الانتفاخات حول العين

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن هناك أسباب عديدة وراء الإصابة بالانتفاخات أسفل العين، منها:-

قلة النوم أو السهر الطويل يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية حول العين واحتباس السوائل.

تناول الملح بكثرة، يزيد من احتباس الماء في الجسم، ما يسبب تورم تحت العينين.

الحساسية أو التهابات العين.

التقدم في العمر.

البكاء لفترات طويلة، يسبب زيادة في تدفق السوائل إلى منطقة العين.

العوامل الوراثية، بعض الأشخاص لديهم استعداد جيني لظهور الانتفاخات.

الانتفاخات حول العين

طرق التخلص من الانتفاخات حول العين

وأضافت نادية، أن الطرق الطبيعية تعد خيار آمن وسهل، ويمكن تطبيقها في المنزل، منها:-

كمادات الشاي، استخدمي أكياس الشاي الأخضر أو الأسود بعد نقعها في الماء الدافئ ثم تبريدها، وضعيها على العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة، والشاي يحتوي على مضادات أكسدة وكافيين تقلل الالتهاب وتشد الجلد. شرائح الخيار، والخيار من أشهر العلاجات الطبيعية للهالات والانتفاخات، ضعي شرائح باردة على العين لمدة 10 دقائق يوميا، فهو يساعد في تهدئة الجلد وترطيبه. مكعبات الثلج أو الملاعق الباردة، والبرودة تعمل على تقليص الأوعية الدموية وتقليل التورم فورا، ويمكن تمرير قطعة ثلج ملفوفة بقطعة قماش ناعمة على منطقة العين لبضع دقائق كل صباح. زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو، تستخدم هذه الزيوت لتدليك المنطقة المحيطة بالعينين برفق قبل النوم، وتساعد على ترطيب الجلد وتنشيط الدورة الدموية وتقليل الانتفاخات مع الوقت. شرائح البطاطس، والبطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد في تفتيح البشرة وتقليل التورم، توضع الشرائح الباردة على العينين لمدة 15 دقيقة يوميا.

نصائح يومية لتقليل الانتفاخات

وتابعت، أنه لتقليل الانتفاخات حول العين، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

النوم الكافي، احرصي على النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا.

شرب الماء، حيث يساعد الماء على التخلص من احتباس السوائل والسموم.

تقليل الملح والكافيين، لأنهما من أكثر مسببات احتباس السوائل في الجسم.

رفع الرأس أثناء النوم، استخدمي وسادة إضافية لتقليل تجمع السوائل تحت العين.

إزالة المكياج قبل النوم، بقاء مستحضرات التجميل على العين يسبب تهيج وانتفاخ.

تجنب فرك العينين، لأن الجلد حول العين حساس جدا وقد يؤدي الفرك إلى زيادة الانتفاخ والاحمرار.

استخدمي نظارات شمسية لحماية العين من أشعة الشمس الضارة.

واظبي على تمارين العين البسيطة لتحسين الدورة الدموية.

جربي ماسكات طبيعية أسبوعية مثل ماسك العسل واللبن أو جل الألوفيرا لتغذية البشرة حول العين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.