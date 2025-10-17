أسباب البشرة الخشنة وطرق التعامل معها

البشرة الخشنة من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من النساء فهي تفقد الوجه واليدين والجلد عموما نعومته الطبيعية ومظهره الصحي.

وقد تكون نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية، وتحرص الفتيات على علاجها سريعا للحفاظ على جمالهن الخارجى وجاذبيتهن.

أسباب البشرة الخشنة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب البشرة الخشنة:-

الجفاف الشديد، ويعد فقدان الرطوبة السبب الأول لخشونة الجلد، عندما تقل نسبة الماء والزيوت الطبيعية في البشرة، تصبح الطبقة الخارجية جافة ومتشققة، مما يمنحها ملمس خشن.

العوامل التي تؤدي إلى الجفاف تشمل التعرض المستمر للهواء الجاف أو البارد، وقلة شرب الماء، واستخدام الصابون القاسي.

التقشير المفرط أو الغسل الزائد، وتنظيف الوجه أكثر من اللازم أو استخدام مقشرات قوية بشكل متكرر يضعف الحاجز الواقي للبشرة ويؤدي إلى خشونتها وتهيجها.

قلة العناية والترطيب اليومي، وإهمال ترطيب البشرة بعد الاستحمام أو بعد غسل الوجه يجعلها تفقد مرونتها بسرعة، مما يسبب مظهر باهت وخشن.

التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون واقى شمسي يؤدي إلى تلف الكولاجين والإيلاستين، وهما المادتان المسؤولتان عن نعومة البشرة.

كما أن التلوث والغبار والدخان تسد المسام وتؤدي إلى خشونة الجلد.

التغيرات الهرمونية، وفي بعض الحالات، تؤثر التغيرات الهرمونية خاصة لدى النساء أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، على مستوى الزيوت الطبيعية في البشرة، مما يجعلها أكثر جفاف وخشونة.

سوء التغذية، ونقص الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين A وE وC وأحماض الأوميجا 3 الدهنية يؤدي إلى ضعف نسيج الجلد وظهور القشور والخشونة.

الأمراض الجلدية، وبعض الحالات الطبية مثل الإكزيما، والصدفية، والتقرن الشعري تسبب خشونة واضحة في البشرة، خصوصا في الذراعين والفخذين.

العمر والتقدم في السن، مع التقدم في العمر يقل إنتاج الزيوت الطبيعية والكولاجين في الجلد، مما يجعله جاف وخشن بمرور الوقت.

أسباب البشرة الخشنة

طرق علاج البشرة الخشنة

وأضافت نادية، أنه لعلاج البشرة الخشنة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الترطيب اليومي المنتظم، استخدمي كريمات مرطبة غنية بمكونات مثل حمض الهيالورونيك، والجلسرين، وزبدة الشيا، وزيت جوز الهند، ويفضل وضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة عندما تكون البشرة رطبة قليلا لتثبيت الماء داخلها.

استخدام مقشرات لطيفة، ويُنصح بتقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيا باستخدام مقشرات طبيعية مثل العسل والسكر والقهوة وزيت الزيتون، وتجنبي المقشرات القاسية أو التي تحتوي على كحول.

الاهتمام بالتغذية، تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الأفوكادو والمكسرات والأسماك الزيتية لأنها تحتوي على أوميجا 3، والخضروات الورقية والفواكه الحمضية لاحتوائها على فيتامين C، ولا تنسي شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على الترطيب الداخلي.

استخدام الزيوت الطبيعية، ويمكن تدليك البشرة بزيوت طبيعية تساعد على النعومة مثل زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند وزيت الزيتون.

الابتعاد عن العادات الضارة، وتجنبي الاستحمام بالماء الساخن جدا لأنه يزيل الزيوت الطبيعية، ولا تستخدمي صابون يحتوي على كبريتات أو كحول، واحرصي على استخدام واقى شمسي يوميا حتى في الأيام الغائمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.