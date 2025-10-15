أسباب إرهاق البشرة وطرق التغلب عليه لتعزيز نضارتها

إرهاق البشرة من أكثر المشكلات الجمالية التي تعاني منها النساء، خاصة مع ضغوط الحياة اليومية، والسهر الطويل، والتعرض للشمس، والتوتر، وسوء التغذية.

كل هذه العوامل تجعل البشرة تبدو باهتة، متعبة، ويفتقد الوجه نضارته الطبيعية، لذلك من المهم العناية بالبشرة بانتظام باتباع طرق فعالة تساعد على التخلص من الإرهاق والإجهاد واستعادة حيويتها.

أسباب إرهاق البشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب إرهاق البشرة:-

قلة النوم، فالنوم أقل من 7 ساعات يوميا يؤدي إلى شحوب الوجه وظهور الهالات السوداء. التعرض للشمس لفترات طويلة دون واقي شمسي يسبب تلف الخلايا وفقدان الترطيب. سوء التغذية ونقص الفيتامينات مثل فيتامين C وE وB12 يضعف مرونة البشرة. التوتر والإجهاد النفسي اللذان يسببان زيادة إفراز هرمونات تؤدي إلى بهتان البشرة وظهور الحبوب. قلة شرب الماء مما يجعل الجلد جاف وفاقد للحيوية. الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

طرق التخلص من إرهاق البشرة

وأضافت نادية، أنه للتخلص من إرهاق البشرة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

النوم الكافي والعميق، لأن النوم هو أفضل علاج طبيعي للبشرة المتعبة، إذ يساعد على تجديد الخلايا وإصلاح التالف منها، لذا احرصي على النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا في غرفة هادئة ومظلمة.

الترطيب المستمر، رطبي بشرتك يوميا بكريم مناسب لنوعها، فالبشرة الجافة تظهر التعب بشكل أسرع، واستخدمي أيضا سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الألوفيرا للحفاظ على النضارة.

شرب الماء بكثرة، احرصي على شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميا، فالماء يطرد السموم من الجسم ويمنح الوجه إشراقة وحيوية طبيعية.

التقشير المنتظم، استخدمي مقشر طبيعي مرتين أسبوعيا لإزالة خلايا الجلد الميتة، مثل خليط العسل والسكر البني أو القهوة مع زيت الزيتون، فالتقشير يعيد للبشرة لمعانها ويجعلها أكثر صفاء.

تطبيق الماسكات الطبيعية المنعشة على البشرة.

احرصي على استخدام سيروم يحتوي على فيتامين C الذي يعمل على تفتيح البشرة وتنشيط إنتاج الكولاجين، كما يمكن تناول مكملات تحتوي على فيتامين E وأوميجا 3 لتحسين صحة الجلد من الداخل.

الابتعاد عن التوتر، مارسي تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل، فالحالة النفسية الجيدة تنعكس مباشرة على مظهر البشرة.

اتباع نظام غذائي صحي، احرصي على تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الحمضية، والتوت، والجزر، والمكسرات، والأسماك الدهنية، فهذه الأطعمة تحارب الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة البشرة المبكرة.

استخدام واقي الشمس يوميا، حتى في الأيام الغائمة، يجب وضع واقي شمسي لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الإرهاق والبقع الداكنة.

تدليك البشرة يوميا، قومي بتدليك وجهك بلطف بأطراف الأصابع باستخدام زيت اللوز أو ماء الورد لمدة 5 دقائق يوميا، فهذا يحفز الدورة الدموية ويمنح الوجه توهج طبيعي.

