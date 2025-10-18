طرق طبيعية للتخلص من الهالات السوداء في المنزل بسهولة وأمان

قد لا يكون من الممكن دائما إزالة الهالات السوداء تحت العينين بشكل دائم، لكن بعض العلاجات وتغييرات نمط الحياة، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد تقلل من ظهورها.

وتشمل الطرق الأخرى لتقليل الهالات أو إخفائها تطبيق كمادات باردة أو استخدام منتجات تحتوي على فيتامين C أو مستحضرات الإخفاء "الكونسيلر"، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

هل يمكن إزالة الهالات السوداء بشكل دائم؟

تعود إمكانية إزالة الهالات السوداء نهائيا إلى السبب الكامن ورائها، إذ يمكن أن تكون الهالات متعددة العوامل، أي أن العديد من العوامل تساهم فيها في وقت واحد. قد تكون بعض هذه العوامل مؤقتة، بينما قد يكون بعضها الآخر دائمًا.

قد تزول الهالات السوداء المؤقتة إذا قام الأشخاص ببعض التغييرات في نمط الحياة. وفي حالات أخرى، قد تكون أكثر استمرار. وعلى أي حال، فإن الهالات السوداء ليست ضارة ولا تشير بالضرورة إلى أن الشخص متعب أو مريض. ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في تقليلها لأسباب تجميلية الاستفادة من النصائح التالية:

كيفية تقليل ظهور الهالات السوداء

1. الحصول على قسط كاف من النوم

غالبا ما يربط الناس الهالات السوداء بنقص النوم. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن هذا قد يكون سببه أن الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم يلاحظون هالاتهم الداكنة أكثر، بدلا من أن يكون لونها قد تغير موضوعيا.

ومع ذلك، إذا كان الشخص لا يحصل على ما يكفي من النوم بشكل متكرر، فقد يجد أن تغيير روتينه مفيد. قد يفيد الشعور بالراحة الرفاهية العامة للشخص وتصوره لبشرته. وينصح الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أو أي حالة طبية أخرى تمنعهم من الحصول على قسط كاف من النوم بالتحدث مع الطبيب.

2. تطبيق الكمادات الباردة

أحد الأسباب المحتملة للهالات السوداء هو اتساع الأوعية الدموية أو زيادتها تحت الجلد. إذا كانت هذه هي الحالة، فإن الكمادات الباردة أو أدوات التدليك المبردة قد تساعد مؤقت في تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من ظهورها.

وقد تقلل الكمادات الباردة أيضا من الانتفاخ حول العينين، والذي يمكن أن يزيد أحيانا من ظهور الهالات عن طريق تكوين الظلال.

3. تجربة الكافيين

بالمثل لدرجات الحرارة الباردة، يمكن للكافيين أيضا أن يضيق الأوعية الدموية. تضيف بعض الشركات الكافيين إلى كريمات العين التي تدعي أنها تقلل من الهالات السوداء. وقد اختبرت الدراسات كريم عين يحتوي على 3% كافيين على 18 مشارك على مدار 12 أسبوع، ووجد المؤلفون أن المشاركين الذين استخدموا الكريم لديهم درجات أقل من الميلانين حول العينين، مما يشير إلى أن كريم العين قد قلل من الهالات السوداء.

4. تقليل التعرض لأشعة الشمس

يُعد فرط التصبغ، الذي يحدث عندما تصبح بقع من الجلد أغمق من باقي الجلد، سبب محتمل للهالات السوداء تحت العينين. يمكن أن يحدث هذا بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تأتي من ضوء الشمس وأسرة التسمير. من المهم حماية منطقة العين والجلد بشكل عام من الأشعة فوق البنفسجية لتقليل خطر تفاقم الهالات السوداء ومنع علامات الشيخوخة المرئية. يمكن للأشخاص استخدام القبعات واسعة الحواف والنظارات الشمسية وواقي الشمس لحماية البشرة.

5. علاج الحساسية

ترتبط الحساسية بظهور الهالات السوداء، ويعتقد العلماء أن هذا يمكن أن يكون بسبب تسبب الحساسية في التهاب.

وإذا كان الشخص يفرك عينيه بشكل متكرر بسبب الحكة، فقد يؤدي ذلك إلى فرط التصبغ التالي للالتهاب، والذي يمكن أن يغمق لون البشرة. يمكن أن يساعد علاج أي حساسية كامنة الأشخاص على التوقف عن فرك أعينهم أو منع تكون الطفح الجلدي، مما يسمح للجلد بالشفاء.

6. فيتامين C

نظرت الأبحاث على 10% فيتامين C لمدة 6 أشهر لعلاج الهالات السوداء. ووجد المؤلفون أن العلاج زاد من سماكة الجلد تحت العين، مما قلل من رؤية الهالات السوداء. ويشيرون إلى أن هذا قد يكون بسبب تحفيز فيتامين C لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يجعل الجلد مرنًا ومرتجعًا. ومع ذلك، شملت التجربة 14 مشاركًا فقط، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد الفوائد بشكل قاطع، وكذلك لتقييم سلامة استخدام فيتامين C حول العينين على المدى الطويل.

7. فيتامين K

يمكن أن يقلل فيتامين K الموضعي من ظهور الأوعية الدموية المتوسعة. كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، وقد تعمل بعض أشكاله على تحسين ترطيب البشرة ومرونتها. وقد يعني هذا أن فيتامين K يمكن أن يعالج الهالات السوداء. ومع ذلك، لم تختبر أي دراسات حديثة وعالية الجودة هذه النظرية.

8. كريمات الهيدروكينون وحمض الكوجيك والأربوتين

إذا حدثت الهالات السوداء بسبب التصبغ، فقد تساعد منتجات تفتيح البشرة المتوفرة بوصفة طبية. الهيدروكينون وحمض الكوجيك والأربوتين هي مركبات تعطل إنتاج الميلانين في الجلد.

ما هي أسباب الهالات السوداء؟

الهالات السوداء يمكن أن تحدث بسبب البنية الطبيعية للجلد أو العظام في الوجه. وقد يكون لدى الشخص:

جلد أرق يمكن من خلاله رؤية الهياكل تحته، مثل العظام أو العضلات.

أخاديد عميقة تحت العين، والتي يمكن أن تخلق ظل.

مزيد من الصبغة (الميلانين) في الجلد.

الأشخاص الذين لديهم هالات أغمق قد يكون لديهم أوعية دموية أوسع أو أكثر تحت الجلد.

وتشمل العوامل الأخرى المرتبطة بالهالات السوداء ما يلي:

التعب

الحساسية

الإكزيما

فرك العينين

إجهاد العين

بعض الأدوية

