استشارى يوضح فوائد وأضرار تناول بذور الجوافة

الجوافة
الجوافة

الجوافة من الفاكهة الموسمية التي لها شعبية كبيرة وشهرة واسعة على مستوى العالم لنكهتها المميزة وعادة تقدم عصير وهى غنية بفيتامين سي أكثر من الموجودة فى البرتقال والليمون بأضعاف الأضعاف.

والجوافة تحتوى على نسبة عالية من البذور والبعض بتناولها والبعض الآخر يتخلص منها خوفا من أن تسبب مشاكل بالمعدة أو الكلى، دون الوعى بمدى فائدة أو ضرر ذلك.

فوائد الجوافة 

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفاكهة التى من الله بها على البشر فهى غنية بالألياف بنسبة عالية كما تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي بما يعادل 270 ملليجرام وهى نسبة عالية أكثر من الموجودة في البرتقال والليمون، لذا تناولها ضرورى خاصة فى وقتنا الحالى لأنها تقوى جهاز المناعة وتساعد الجسم فى مقاومة جميع الأمراض خاصة المعدية.

بذور الجوافة 
بذور الجوافة 

أهمية بذور الجوافة 

وأضاف نزيه، أن تناول بذور الجوافة أمر ضرورى حيث يتم تناول الفاكهة على بعضها مثلها مثل التين الشوكى، لأن هذه البذور خلقها الله فى الفاكهة ويستطيع الجسم التعامل معها والاستفادة منها ثم التخلص منها بدون أى مشاكل صحية، مشيرا إلى أنه إذا تم تناول الجوافة بدون بذور سيحدث اسهال وإذا تم تناول البذور فقط يحدث امساك بينما تناولها كاملة معا ينظم الهضم ويعزز من صحة الجهاز الهضمي.

الجوافة تسبب حصوات الكلى 

وتابع، أنه على الرغم من أهمية الجوافة للصحة الجسم يشكل عام، يجب عدم تناولها بإفراط لأنها تحتوى على الاوكسالات وبالتالى الإفراط فى تناولها يسبب حصوات الكلى، لذا يجب تناول الجوافة باعتدال، اوى فاكهة اخرى او طعام اخر يجب تناولهم باعتدال، لأن اى شيء اذا زاد عن حده ينقلب عكسه، فهى قاعدة.

