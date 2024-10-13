فوائد الجوافة وأوراقها، تساعد في إنقاص الوزن وتعزز صحة القلب

تحتوي ثمار الجوافة وأوراقها على عناصر غذائية، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم، والتي تساعد في دعم القلب والهضم وأنظمة الجسم الأخرى.

الجوافة هي أشجار استوائية أصلها من أمريكا الوسطى، وثمارها بيضاوية الشكل ذات قشرة خضراء فاتحة أو صفراء وتحتوي على بذور صالحة للأكل، وتُستخدم أوراق الجوافة كشاي عشبي ومستخلص الأوراق كمكمل غذائي.

ثمار الجوافة غنية بشكل مذهل بمضادات الأكسدة وفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف، ويمنحها هذا المحتوى الغذائي الرائع العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تساعد في خفض مستويات السكر في الدم

تشير الأدلة إلى أن الجوافة يمكن أن تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم.

وجدت العديد من الدراسات أن مستخلص أوراق الجوافة يحسن مستويات السكر في الدم والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ومقاومة الأنسولين.

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن شرب شاي أوراق الجوافة يخفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

تعزز صحة القلب

تساعد الجوافة في تعزيز صحة القلب بعدة طرق، ويعتقد العديد من العلماء أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات في أوراق الجوافة قد تساعد في حماية القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

ويعتقد أيضًا أن المستويات العالية من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في الجوافة تساهم في تحسين صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط مستخلص أوراق الجوافة بانخفاض ضغط الدم وانخفاض الكوليسترول الضار LDL وارتفاع الكوليسترول الجيد HDL.

نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL مرتبطان بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فإن تناول مستخلص أوراق الجوافة قد يؤدي إلى فوائد قيمة.

تساعد في تخفيف الأعراض المؤلمة للحيض

تعاني العديد من النساء من عسر الطمث - الأعراض المؤلمة للحيض، مثل تقلصات المعدة.

ومع ذلك، هناك بعض الأدلة على أن مستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من شدة آلام تقلصات الدورة الشهرية.

مفيدة للجهاز الهضمي

الجوافة مصدر ممتاز للألياف الغذائية، لذلك فإن تناول المزيد من الجوافة قد يساعد في حركات الأمعاء الصحية ويمنع الإمساك.

يمكن أن توفر حبة جوافة واحدة 12٪ من المدخول اليومي الموصى به من الألياف.

بالإضافة إلى ذلك، قد يفيد مستخلص أوراق الجوافة صحة الجهاز الهضمي، وتشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من شدة ومدة الإسهال.

أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن مستخلص أوراق الجوافة مضاد للميكروبات، وهذا يعني أنه يمكنه تحييد الميكروبات الضارة في الأمعاء والتي يمكن أن تسبب الإسهال

يساعد في إنقاص الوزن

الجوافة غذاء مناسب لإنقاص الوزن، فمع 37 سعرة حرارية فقط في فاكهة واحدة و12% من كمية الألياف اليومية الموصى بها، فهي وجبة خفيفة مشبعة ومنخفضة السعرات الحرارية.

على عكس بعض الوجبات الخفيفة الأخرى منخفضة السعرات الحرارية، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن - لذلك لن تفقد العناصر الغذائية المهمة.

لها تأثير مضاد للسرطان

لقد ثبت أن مستخلص أوراق الجوافة له تأثير مضاد للسرطان، وتظهر الدراسات التي أجريت أن مستخلص الجوافة يمكن أن يمنع وحتى يوقف نمو الخلايا السرطانية.

من المحتمل أن يكون هذا بسبب المستويات العالية من مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا، وهو أحد الأسباب الرئيسية للسرطان.

تعزيز المناعة

ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين سي بزيادة خطر الإصابة بالعدوى والمرض.

وتعد الجوافة طريقة رائعة للحصول على هذه المغذيات، لأنها واحدة من أغنى مصادر الغذاء بفيتامين سي، حيث توفر الجوافة الواحدة ضعف الكمية اليومية الموصى بها لفيتامين سي، وهذا ما يقرب من ضعف الكمية التي يحصل عليها الشخص من تناول البرتقال.

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة جهاز المناعة

تناول الجوافة مفيدًا للبشرة

قد تعمل مجموعة واسعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المعبأة في الجوافة على إحداث العجائب للبشرة، وتحمي مضادات الأكسدة البشرة من التلف، مما قد يبطئ عملية الشيخوخة، ويساعد في منع التجاعيد.

علاوة على ذلك، قد يساعد مستخلص أوراق الجوافة في علاج حب الشباب عند وضعه مباشرة على البشرة وعلاج فعال للكحة.