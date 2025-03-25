فوائد الجوافة، تقوى المناعة وتحمى من السرطان

فوائد الجوافة، الجوافة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز، وعادة تقدم كعصير، ولها قيمة غذائية عالية.

وفوائد الجوافة، عديدة حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم خاصة فيتامين سي والحديد ومضادات الأكسدة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفواكه الاستوائية الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بطعمها اللذيذ ورائحتها الزكية،وتنمو الجوافة في مناطق متعددة حول العالم، خصوصًا في المناطق الحارة، وتعد من الفواكه المحببة للكبار والصغار، وللجوافة فوائد صحية عديدة تجعلها من الخيارات المثالية لمن يسعى إلى تعزيز صحته بشكل طبيعي.

فوائد الجوافة للصحة

فوائد الجوافة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الجوافة:-

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي"، بل إن كميته فيها تفوق تلك الموجودة في البرتقال، هذا الفيتامين ضروري لتعزيز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض، كما يساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

تحتوي الجوافة على الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتقي من الإمساك، مما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

تناول الجوافة بانتظام يساهم في تحسين حركة الأمعاء وتنظيف الجسم من السموم.

الجوافة أيضًا غنية بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وهذه المواد تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي فإن تناول الجوافة يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

تُشير بعض الدراسات إلى أن الليكوبين قد يساهم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي.

من الناحية القلبية، تفيد الجوافة في خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وهذا بفضل احتوائها على البوتاسيوم والألياف ومركبات نباتية مفيدة.

تساهم الجوافة في تحسين صحة الجلد، حيث يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما تعزز إنتاج الكولاجين الضروري لنضارة الجلد.

لا يمكن إغفال فوائد أوراق الجوافة، حيث تُستخدم كمشروب لعلاج السعال والتهابات الحلق، كما تُساعد في تخفيف آلام المعدة وتنظيم نسبة السكر في الدم.

الجوافة فاكهة غنية بالفوائد الصحية المتنوعة، وينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي للاستفادة من قيمتها الغذائية العالية وتعزيز الصحة العامة.

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