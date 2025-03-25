الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الجوافة، تقوى المناعة وتحمى من السرطان

الجوافة
الجوافة

فوائد الجوافة، الجوافة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز، وعادة تقدم كعصير، ولها قيمة غذائية عالية.

وفوائد الجوافة، عديدة حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم خاصة فيتامين سي والحديد ومضادات الأكسدة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفواكه الاستوائية الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بطعمها اللذيذ ورائحتها الزكية،وتنمو الجوافة في مناطق متعددة حول العالم، خصوصًا في المناطق الحارة، وتعد من الفواكه المحببة للكبار والصغار، وللجوافة فوائد صحية عديدة تجعلها من الخيارات المثالية لمن يسعى إلى تعزيز صحته بشكل طبيعي.

فوائد الجوافة للصحة 
فوائد الجوافة للصحة 

فوائد الجوافة للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الجوافة:-

  • تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي"، بل إن كميته فيها تفوق تلك الموجودة في البرتقال، هذا الفيتامين ضروري لتعزيز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض، كما يساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.
  • تحتوي الجوافة على الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتقي من الإمساك، مما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.
  • تناول الجوافة بانتظام يساهم في تحسين حركة الأمعاء وتنظيف الجسم من السموم.
  • الجوافة أيضًا غنية بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وهذه المواد تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي فإن تناول الجوافة يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.
  • تُشير بعض الدراسات إلى أن الليكوبين قد يساهم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي.
  • من الناحية القلبية، تفيد الجوافة في خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وهذا بفضل احتوائها على البوتاسيوم والألياف ومركبات نباتية مفيدة.
  • تساهم الجوافة في تحسين صحة الجلد، حيث يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما تعزز إنتاج الكولاجين الضروري لنضارة الجلد.
  • لا يمكن إغفال فوائد أوراق الجوافة، حيث تُستخدم كمشروب لعلاج السعال والتهابات الحلق، كما تُساعد في تخفيف آلام المعدة وتنظيم نسبة السكر في الدم.
  • الجوافة فاكهة غنية بالفوائد الصحية المتنوعة، وينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي للاستفادة من قيمتها الغذائية العالية وتعزيز الصحة العامة.
txt

فوائد ورق الغار، يقاوم الفيروسات وينظم مستوى السكر بالدم

txt

5 فوائد لشرب السوائل في شهر رمضان

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجوافة فوائد الجوافة فوائد الجوافة للصحة الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد التمر الهندي، لصحة العيون والتهابات المفاصل وتقوية المناعة

فوائد زيت الخروع في تسكين الآلام والحفاظ على جمال البشرة والشعر

فوائد الخرشوف يحمى من السرطان ويقوى المناعة

فوائد حبة البركة، لتعزيز جهاز المناعة وتنظيم سكر الدم

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

رفعت فياض يكتب: أزمة طب الأسنان بين النقابة والتعليم العالي.. زيادة عدد الكليات يهدد بانتشار البطالة بين أطباء الأسنان

فتاة تسأل: ممكن نحضن الرسول في الجنة؟، وعلي جمعة يرد

شاب يسأل: ليه ربنا لم يرسل سيدنا محمد أول النبيين؟ علي جمعة يجيب

اندلاع حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس وقرار عاجل من النيابة (صور)

زغلول صيام يكتب عن أفضل علاج طبيعي في مصر داخل اتحاد الشرطة الرياضي...شكرا وزير الداخلية

زغلول صيام يكتب: مرمطة الأهلي والزمالك في كاس الفاصوليا مسئولية من؟!

السيسي يشدد لرئيس الوزراء الإسباني على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

منوعات

المزيد

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إزاي النبي كان بيتعبد قبل الرسالة؟ هل تعرض للسحر؟ ليه ربنا خلقه وحيد؟ جمعة يرد على استفسارات الشباب

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الحسيني (فيديو)

فتاة تسأل: ممكن نحضن الرسول في الجنة؟، وعلي جمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية