الأربعاء 09 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد الجوافة، تحسن الهضم وتنقص الوزن وتقوي المناعة

فوائد الجوافة
فوائد الجوافة

فوائد الجوافة، الجوافة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها نكهة مميزة وعشاق كثيرون وعادة تقدم كعصير له مذاق لا يقاوم.

وفوائد الجوافة، عديدة فهى اشتهرت بغناها بفيتامين سي بأضعاف الموجود في البرتقال والليمون، كما تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفواكه الاستوائية اللذيذة والمغذية التي تحظى بشعبية واسعة في العديد من الدول، وتتميز بطعمها المميز ولونها الجذاب، إلى جانب غناها بالعديد من العناصر الغذائية التي تعود على الجسم بفوائد عظيمة.

فوائد الجوافة للصحة 
فوائد الجوافة للصحة 

فوائد الجوافة للصحة 

واضافت منى أن من فوائد الجوافة التى تدفعنا لتناولها:-

  • أنها غنية بفيتامين C، بل إنها تحتوي على نسبة أعلى من هذا الفيتامين مقارنةً بالبرتقال، ويلعب فيتامين C دورًا كبيرًا في تعزيز مناعة الجسم، حيث يساعد في محاربة العدوى ويحمي من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
  • تحتوي الجوافة على كميات جيدة من الألياف الغذائية، وهي عنصر ضروري لتحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، وتناول الجوافة بانتظام يساعد في تحسين حركة الأمعاء، ويُعتبر مفيد لمن يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي.
  • تعد الجوافة أيضا مهمة لمن يرغب في الحفاظ على وزنه أو فقدان الوزن، وذلك لأنها منخفضة السعرات الحرارية، حيث تحتوي على الألياف التي تمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول.
  • الجوافة تحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل الليكوبين، الذي يساعد في حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.
  • الجوافة مفيدة للبشرة، حيث تساهم في تحسين نضارتها وتأخير ظهور علامات الشيخوخة بفضل محتواها من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.
  • تساهم في تحسين صحة العين لاحتوائها على فيتامين A، وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مناسبة لمرضى السكري عند تناولها بكميات معتدلة.
  • الجوافة ليست مجرد فاكهة لذيذة فحسب، بل هي كنز غذائي غني بالفوائد الصحية التي تجعل من تناولها عادة صحية مفيدة للجسم والعقل، لذا يُنصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي للاستفادة القصوى من فوائدها.
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الجوافة فوائد الجوافة فوائد الجوافة للصحة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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