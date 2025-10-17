تعزز صحة المناعة والقلب، 8 فوائد صحية للحمضيات

بألوانها الزاهية وقوامها العصيري ونكهاتها الحلوة والمنعشة، تجذب ثمار الحمضيات الناس من جميع الأعمار، لكنها في الوقت نفسه غنية بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم.

وتنتمي جميع ثمار الحمضيات إلى عائلة السذابية (Rutaceae) من النباتات المزهرة. تتميز بلب عصيري وغالبا حمضي تحميه قشرة سميكة ومحببة. تمنح الزيوت الطبيعية في القشرة كل نوع من الحمضيات رائحة مميزة ومنعشة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتشمل ثمار الحمضيات الشائعة ما يلي:

الجريب فروت

الليمون

الليم الحامض

البرتقال

اليوسفي

8 فوائد لثمار الحمضيات

إلى جانب كونها وجبة خفيفة ولذيذة، فإن ثمار الحمضيات مليئة بـالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم:

1. دعم جهاز المناعة القوي

تعد الحمضيات من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين سي (Vitamin C)، وهو عنصر غذائي أساسي يساعد الجسم على الوقاية من الأمراض والإصابات والتعافي منها.

فيتامين سي هو مضاد أكسدة قوي، مما يعني أنه يدافع ضد الجذور الحرة التي تسبب الالتهابات وتلف الخلايا، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما أن فيتامين سي:

يعزز جهاز المناعة للمساعدة في الحفاظ على الصحة.

يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

يساعد على حماية البصر.

يدعم نمو الكولاجين، مما يساعد في التئام الجروح.

فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، مما يعني أنه يغادر الجسم بسرعة، لذا يحتاج إليه الشخص كل يوم، وهنا يأتي دور الحمضيات، يمكن الحصول على كل الكمية اليومية الموصى بها تقريبا من فيتامين سي من برتقالة أو جريب فروت واحدة.

2. قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة

تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من الفلافونويدات والمركبات النباتية الأخرى التي لها خصائص مضادة للالتهابات. تشير الأبحاث إلى أن الفلافونويدات تلعب دور مهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسمنة واضطرابات الجهاز العصبي.

تناول نظام غذائي مغذي غني بفيتامين سي قد يقلل من مستويات الإجهاد التأكسدي، وبالتالي يقلل من خطر إصابتك بالمرض.

3. تعزيز صحة الأمعاء

تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما ضروري للحفاظ على ميكروبيوم صحي ومسالك هضمية سليمة. كلما تناولت المزيد من الفاكهة، حصلت على المزيد من الألياف.

تتغذى البكتيريا الصحية في الأمعاء على الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد الجهاز الهضمي على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية. أما الألياف غير القابلة للذوبان، فإنها تزيد من كتلة البراز، مما يساعد على تجنب الإمساك.

كما أن النظام الغذائي الغني بالألياف:

يمنح شعور بالشبع، لذلك تقل احتمالية تناول الوجبات الخفيفة.

يحسن مستويات الكوليسترول وسكر الدم، مما يحمي القلب.

يبطئ امتصاص الدهون في الأطعمة.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب تناول الثمرة للحصول على فوائد محتواها العالي من الألياف، وعصير الحمضيات لن يفي بالغرض.

4. حماية القلب

تعتبر الحمضيات أساسية في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة القلب:

الفولات (حمض الفوليك) تمنع تراكم الترسبات في الشرايين (تصلب الشرايين).

الفلافونويدات، مثل الهيسبيريدين والنارينجين، تخفف الالتهاب في الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي ويخفف بعض الآثار السيئة للإفراط في الصوديوم (الملح). كما يساعد البوتاسيوم قلبك على الانقباض وضخ الدم.

5. توفير دفعة ثابتة من الطاقة

تعد الحمضيات منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، مما يجعلها خيار رائع إذا كان الشخص بحاجة إلى القليل من الطاقة الإضافية خلال يوم حافل. هذا أحد الأسباب التي تجعل المدربين وأولياء الأمور غالبا ما يقدمون شرائح البرتقال للرياضيين الصغار.

لأن سكرياتها الطبيعية تدخل مجرى الدم ببطء، فإنها توفر مصدر ثابت للطاقة بدلا من ارتفاع مفاجئ للسكر يتبعه انهيار. كما أن انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم يجعل الحمضيات خيار رائع للأشخاص المصابين بالسكري.

6. تعزيز التمارين الرياضية

بالإضافة إلى توفير دفعة طاقة طبيعية بطيئة الاحتراق، الحمضيات مفضلة لدى الرياضيين لأنها تساعد على الترطيب. فبالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الماء، تعد الحمضيات مصادر غنية بالبوتاسيوم، وهو أحد الإلكتروليتات.

تساعد الإلكتروليتات الجسم على الحفاظ على توازن صحي للسوائل. لذا، فإن البرتقال والحمضيات الأخرى هي خيار طبيعي للتعافي بعد التمرين.

7. المساعدة في الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يكون تناول الحمضيات كجزء من نظام غذائي مغذ ومتوازن مفيدًا للتحكم في الوزن والشهية، فالحمضيات منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف. هذا المزيج يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وتشير الأبحاث إلى أن الحمضيات هي وجبة خفيفة ذكية لأي شخص يريد تحقيق أو الحفاظ على وزن صحي.

8. منع حصوات الكلى

يمكن أن يساعد تناول بعض أنواع الحمضيات بانتظام في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى. فـ حامض الستريك (السترات) وفيتامين سي الموجود في البرتقال والليمون واللايم يمكن أن يساعد في تحييد الحمض في البول. هذا يساعد على منع تكون حصوات الكلى القائمة على الكالسيوم، وهي النوع الأكثر شيوعا.

لكن عندما يتعلق الأمر بالوقاية من حصوات الكلى، لا تتساوى جميع الحمضيات، فبعض الدراسات وجدت أن تناول الجريب فروت يزيد في الواقع من الخطر. إذا كان الشخص يصاب بحصوات الكلى بانتظام، فمن المهم مراجعة النظام الغذائي بعناية مع الطبيب.

