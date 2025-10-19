فوائد شرب القرفة باللبن في المساء

يعد مشروب القرفة باللبن من الخيارات المفضلة للكثيرين، فهو يمزج بين دفء القرفة وحلاوتها وقيمة اللبن الغذائية العالية. هذا المزيج ليس مجرد مشروب تقليدي، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم بالنفع من عدة جوانب.

فوائد شرب القرفة باللبن يوميا

تقدم القرفة باللبن قائمة طويلة من المزايا الصحية التي تجعله مشروبا يوميا مثاليا بالأخص في المساء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي:

صحة القلب والأوعية الدموية: تساهم القرفة في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب ويحسن من كفاءة الدورة الدموية.

تنظيم سكر الدم: تساعد القرفة على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، وبالتالي تساهم في ضبط مستويات السكر في الدم.

تقوية العظام: يمد اللبن الجسم بالكالسيوم الضروري لبناء وتقوية العظام، بينما تضيف القرفة خصائص مضادة للالتهابات تدعم صحة المفاصل.

تعزيز المناعة: يحتوي المشروب على مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة، بالإضافة إلى خصائص القرفة المضادة للميكروبات والفطريات، مما يعزز من قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض ونزلات البرد.

المساعدة في إنقاص الوزن: يمكن للمشروب أن يساهم في زيادة الإحساس بالشبع لفترات أطول، ويعتقد أن القرفة تسرع من عملية التمثيل الغذائي.

تحسين جودة النوم: يعد اللبن الدافئ بالقرفة مهدئا طبيعيا يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، مما يساهم في تحسين نوعية النوم.

دعم الهضم: يعمل المزيج على تلطيف الجهاز الهضمي والمساعدة في عملية الهضم.

طريقة التحضير القرفة باللبن

يمكن تحضير هذا المشروب المغذي بسهولة في المنزل باتباع الخطوات التالية:

المقادير:

كوب من اللبن.

نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة صغيرة من العسل أو السكر (للتحلية حسب الرغبة).

يمكن إضافة قطعة من القرفة الخشبية أو رشة فانيليا.

خطوات التحضير:

يوضع كوب اللبن في قدر صغير على نار متوسطة. تضاف القرفة ومادة التحلية (العسل أو السكر) الى اللبن. يستمر التقليب حتى تتجانس المكونات تماما ويسخن اللبن جيدا، مع الحرص على عدم وصوله إلى مرحلة الغليان الشديد. يسكب المشروب الدافئ في كوب، ويمكن تزيينه برشة خفيفة من القرفة المطحونة لتعزيز المذاق والشكل.

ينصح بتناول القرفة باعتدال، حيث تبلغ الجرعة اليومية الموصى بها حوالي نصف ملعقة الى ملعقة صغيرة من المسحوق.

