أمن القاهرة تضبط 10 سيارات تسير عكس الاتجاه في النهضة (صور)

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مرورية مفاجئة بمنطقة النهضة بالقاهرة، أسفرت عن ضبط 10 سيارات وقائديها لقيامهم بالسير عكس الاتجاه، ما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وبسؤال المخالفين، اعترفوا بأنهم ارتكبوا المخالفة بهدف اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديها لضمان الردع ومخالفة نظام المرور.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.