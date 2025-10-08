الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أمن القاهرة تضبط 10 سيارات تسير عكس الاتجاه في النهضة (صور)

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مرورية مفاجئة بمنطقة النهضة بالقاهرة، أسفرت عن ضبط 10 سيارات وقائديها لقيامهم بالسير عكس الاتجاه، ما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وبسؤال المخالفين، اعترفوا بأنهم ارتكبوا المخالفة بهدف اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديها لضمان الردع ومخالفة نظام المرور.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

