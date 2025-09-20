السبت 20 سبتمبر 2025
ضبط 30 مركبة "توك توك" غير مرخصة في حملة مرورية بالزقازيق

ضبط توك توك غير مرخص
ضبط توك توك غير مرخص

 قامت إدارة مرور الشرقية، بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لرصد سائقى مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة  لخطوط السير، واتخاذ اللازم حيالهم.

مرور الشرقية: حملات لضبط التكاتك المخالفة بالزقازيق

اتخاذ الإجراءات القانونية 

 وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٣٠ مركبة بعدد من شوارع المدينة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

 

الالتزام بخطوط السير 

 بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم،  وعدم السير فيما لم يخصص لهم لعدم تعرضهم للمخالفة، مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام  أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين، واستمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

