الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الوفد يخطر البرلمان باختيار محمد عبد العليم داوود رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب

محمد عبد العليم داوود
محمد عبد العليم داوود
18 حجم الخط

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه أصدر قرارا بتعيين النائب محمد عبد العليم داوود رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وأضاف يمامة لـ"فيتو": أرسلت خطابا لمجلس النواب بتعيين النائب محمد عبد العليم داوود رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

 

انتخاب محمد عبد العليم داوود 

 

واستكمل يمامة: إنه لابد من تعيين رئيس للهيئة البرلمانية حاليا، وبعد ذلك إذا أرادت الهيئة العليا تغييره فلتغيره وأنا أرسلت الخطاب للبرلمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد النائب محمد عبد العليم داوود حزب الوفد رئيس الوفد رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عبد العليم داوود مجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

الموت يفجع الفنانة بشرى

بسبب الذكاء الاصطناعي، وزير الاتصالات يكشف المهن المُهددة بالاختفاء في المستقبل

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

فوانيس رمضان تضيء شوارع السيدة زينب، والأسعار تبدأ من 25 جنيهًا (فيديو وصور)

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية