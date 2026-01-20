الوفد يخطر البرلمان باختيار محمد عبد العليم داوود رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب

18 حجم الخط

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه أصدر قرارا بتعيين النائب محمد عبد العليم داوود رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وأضاف يمامة لـ"فيتو": أرسلت خطابا لمجلس النواب بتعيين النائب محمد عبد العليم داوود رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

انتخاب محمد عبد العليم داوود

واستكمل يمامة: إنه لابد من تعيين رئيس للهيئة البرلمانية حاليا، وبعد ذلك إذا أرادت الهيئة العليا تغييره فلتغيره وأنا أرسلت الخطاب للبرلمان.

