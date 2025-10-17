الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يحل فريق المصري ضيفا ثقيلا على الاتحاد الليبي مساء اليوم الجمعة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد الليبي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم

القناة الناقلة لمباراة المصري والاتحاد الليبي 

 وأعلنت قناة ليبيا الرياضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عزمها نقل مباراة الاتحاد الليبي والمصري بذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على الهواء مباشرة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة  - السابعة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس.

يذكر أن قناة ليبيا الرياضية يتم بثها عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" بالتردد 11766 أفقي بمعدل ترميز 27500.

 

مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

 يسعى فريق المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز والعودة بنقاط اللقاء الثلاث للاقتراب من التأهل قبل موقعة الإياب لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق الليبي الساعي أيضا لنفس الهدف

المصري بالأخضر والاتحاد الليبي بالأحمر

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق.

 فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأبيض.

 

قائمة المصري أمام الاتحاد الليبي 

المرمى: عصام ثروت،  محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي.

خط الوسط: حسن علي، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، ميدو جابر، أحمد القرموطي، عمر الساعي، مصطفى أبو الخير، حسين فيصل، منذر طمين، أحمد علي عامر، بونور موجيشا.

خط الهجوم: محمد الشامي، صلاح محسن، كينجسلي إيدوو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة المصري والاتحاد الليبي موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي الكونفدرالية المصري الاتحاد الليبي

مواد متعلقة

بيراميدز يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للسوبر الأفريقي

بدء أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري (صور)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

المصري يواجه الاتحاد الليبي في الكونفدرالية الليلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها سان جيرمان ودوري أبطال إفريقيا

تألق وتوهج عالمي، ماذا قدم بونو مع الهلال بعد تجديد عقده؟

نجم منتخب المغرب السابق: بيراميدز فريق جيد وسعيد بـ أداء الشيبي والكرتي

ياسر ريان: الأهلي يلعب على الفوز أمام نوار وأتمنى دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية