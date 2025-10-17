موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

يحل فريق المصري ضيفا ثقيلا على الاتحاد الليبي مساء اليوم الجمعة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد الليبي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم

القناة الناقلة لمباراة المصري والاتحاد الليبي

وأعلنت قناة ليبيا الرياضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عزمها نقل مباراة الاتحاد الليبي والمصري بذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على الهواء مباشرة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة - السابعة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس.

يذكر أن قناة ليبيا الرياضية يتم بثها عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" بالتردد 11766 أفقي بمعدل ترميز 27500.

مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

يسعى فريق المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز والعودة بنقاط اللقاء الثلاث للاقتراب من التأهل قبل موقعة الإياب لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق الليبي الساعي أيضا لنفس الهدف

المصري بالأخضر والاتحاد الليبي بالأحمر

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق.

فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأبيض.

قائمة المصري أمام الاتحاد الليبي

المرمى: عصام ثروت، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي.

خط الوسط: حسن علي، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، ميدو جابر، أحمد القرموطي، عمر الساعي، مصطفى أبو الخير، حسين فيصل، منذر طمين، أحمد علي عامر، بونور موجيشا.

خط الهجوم: محمد الشامي، صلاح محسن، كينجسلي إيدوو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.