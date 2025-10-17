بالأسماء، مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق شبرا - بنها الحر

شهد طريق شبرا - بنها الحر صباح اليوم، حادث تصادم مروع بعد الكارتة في اتجاه الطريق الدائري، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من محافظة البحيرة.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف الجانبي للطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى تهشم السيارة بالكامل وسقوط عدد من الضحايا.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من:

فارس محمود ربيع، 13 سنة.

ربيع محمود ربيع، 38 سنة.

منار خليفة، 28 سنة.



فيما أُصيب كل من:

خالد ربيع محمود، 11 سنة – نزيف بالمخ وكسر بالساعد الأيسر.

كنزي ربيع محمود، 7 سنوات – غيبوبة تامة وإنعاش رئوي.

رحاب رفاعي عبد العال، 38 سنة – جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

صبح محمد السيد، 23 سنة – اشتباه كسر بالفقرت العنقية.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

