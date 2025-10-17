تزامنا مع مرور 35 عامًا على تأسيس المدينة، الجونة والأغذية العالمي يطلقان "الرياضة من أجل الإنسانية" (صور)

وقّعت مدينة الجونة المتكاملة والمستدامة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية على ساحل البحر الأحمر، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك دعم الأمن الغذائي والتغذية في مصر، وهو أحد الأولويات الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي.

اتفاقية الجونة وبرنامج الأغذية العالمي

وجمعت مراسم التوقيع كبار الممثلين من الجونة وأوراسكوم للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي، مما يعكس التزامًا مشتركًا ببناء شراكات فعالة تُحدث تأثيرًا اجتماعيًا إيجابيًا. وقد شكّل الحدث منصة لتجديد التزام الجونة بالاستدامة وازدهار المجتمع، بما يتماشى مع رسالة برنامج الأغذية العالمي في تغيير الحياة ودعم أولويات التنمية الوطنية.

واحتفالًا بهذه الشراكة، أطلقت الجونة فعالية رمزية بعنوان "الرياضة من أجل الإنسانية"، والتي ستُقام في 22 سبتمبر، وتمزج بين الرياضة والفن والهدف الإنساني. وتدعو المبادرة كبار الممثلين من الجونة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومهرجان الجونة السينمائي، ومجتمع الجونة والزوار للمشاركة في جولة بالدراجات لمسافة 3.5 كم في أنحاء الجونة، احتفالًا بالذكرى الـ35 لتأسيس المدينة. وستبدأ الجولة من مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) وتنتهي في أبو تيج مارينا، الوجهة البحرية النابضة بالحياة وواحدة من أبرز معالم البحر الأحمر.

وتجسيدا لروح المبادرة، تعهدت الجونة بالتبرع بمبلغ 350,000 جنيه مصري لصالح برنامج الأغذية العالمي عن كل كيلومتر يتم قطعه بالدراجات، دعمًا لجهود تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في مصر، مما يحوّل كل حركة إلى خطوة نحو مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا.

الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: "تعكس هذه الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي رؤيتنا المشتركة لربط تفاعل المجتمع بالتأثير الاجتماعي.

وبينما نحتفل بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الجونة، تُحوّل مبادرة "الرياضة من أجل الإنسانية" متعة الحركة إلى عمل هادف، مستلهمةً روح مدينتنا لدفع عجلة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن خلال دعمنا المتواصل لمهرجان الجونة السينمائي ومبادرات كهذه، نؤكد من جديد قناعتنا بأن التقدّم يكون أكثر قوة وتأثيرًا عندما يقوده التعاطف، والإبداع، والهدف الجماعي."

مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر

وقال جان بيير دي مارجيري، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر: “إن ضمان الأمن الغذائي في مصر يتطلّب شراكات مبتكرة توحّد الهدف مع الفعل. ويوضح تعاوننا مع الجونة كيف يمكن للمشاركة المجتمعية والإبداع أن يدفعا نحو تغيير حقيقي وملموس. هذه المبادرة مع الجونة تبني جسرًا بين الرياضة والمجتمع والغاية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي للجميع”.

وأثناء تجوّل المشاركين بالدراجات في أنحاء المدينة، سيتعرف المشاركون عن قرب على كيفية تجسيد الجونة لمفهوم الاستدامة من خلال التصميم العمراني الصديق للبيئة، وحلول الطاقة المتجددة، وصولًا إلى التركيز على أسلوب الحياة النشط والبنية التحتية المتكاملة للمجتمع. ويُجسّد كل موقع على طول المسار رؤية الجونة الشاملة للتنمية، وإيمانها بأن المجتمعات المزدهرة تُبنى على التوازن بين الإنسان، والبيئة، والتقدّم.

تمتد هذه الشراكة أيضًا لتعكس التزام الجونة بسرد القصص الإنسانية من خلال استضافتها لمهرجان الجونة السينمائي. وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يتضمن المهرجان هذا العام مسابقة الأفلام القصيرة "عيش"، وهي مبادرة تدعو صانعي الأفلام الصاعدين لتسليط الضوء على قصص مؤثرة عن الصمود، والأمن الغذائي، والإصرار الإنساني. ومن خلال توفير منصة لعرض هذه الروايات، تؤكد الجونة إيمانها بأن الإبداع قادر على تعزيز الوعي المجتمعي وإلهام العمل الإيجابي.

وتتماشى هذه المسابقة مع شعار مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام، "السينما من أجل الإنسانية"، مما يبرز كيف توفّق الجونة بين الفن، والتعاطف، والهدف ضمن رؤية موحدة. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة ومبادراتها المستمرة، تواصل الجونة إبراز كيف يمكن للمجتمعات أن تزدهر عندما تجتمع الاستدامة، والتعاطف، والابتكار، مجسّدة وعدها الدائم: "الحياة كما يبنغي أن تكون."



مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

برنامج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.

مدينة الجونة

والجونة، هي المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عامًا وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع.

تضم مدينة الجونة 9,200 وحدة سكنية تم تسليمها و18 فندق يشمل 2,800 غرفة ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال و4 مارينا و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية بالإضافة الي واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومركز للمؤتمرات والثقافة وغيرها من الخدمات الحيوية.

يبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25,000 نسمة من أكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد حوالي 4 ساعات طيران من أوروبا.

أوراسكوم للتنمية

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأكثر من 35 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت، والمرافق الرياضية، والمحال، والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، وقد تم تطوير أكثر من 40% منها لتكوين مجتمعات سكنية مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وأو ويست، وطابا هايتس، وبيوم)، وفي دول الخليج (جبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا، ولوشتيسا باي في مونتينيغرو، وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا بأكثر من 7,000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

