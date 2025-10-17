الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القوات الروسية تحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

روسيا،فيتو
روسيا،فيتو

أعلنت القوات الروسية تحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بحسب الدفاع الروسية.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 32 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ

وبحسب «روسيا اليوم»، تواصل قوات أوكرانيا استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

توسيع نطاق العملية العسكرية

من جانبه، أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

