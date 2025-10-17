13 جنيهًا للتاكسي و4.5 للسرفيس، تعريفة المواصلات بعد رفع البنزين بالشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس العاملة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود.

مناقشة آليات تطبيق التعريفة الجديدة وضمان التزام السائقين بها

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والسيد حرز الله وكيل وزارة التموين، وقيادات المرور والتموين والمواقف والنقابة العامة للسائقين، لمناقشة آليات تطبيق التعريفة الجديدة وضمان التزام السائقين بها في جميع المراكز والمدن.

فتح عداد سيارات التاكسي بمدن المحافظة

وأصدر المحافظ قرارًا بتحديد فتح عداد سيارات التاكسي بمدن المحافظة عند 13 جنيهًا تشمل أول كيلومتر، على أن تُضاف 3.5 جنيهات لكل كيلومتر لاحق، و10 جنيهات لساعة الانتظار الأولى ترتفع إلى 9.5 جنيهات لكل ساعة إضافية.

كما تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتصبح 4.5 جنيهات، وداخل بلبيس 4 جنيهات، وداخل ديرب نجم 4 جنيهات.

تحديد سعر بيع الأسطوانة المنزلية بـ 225 جنيهًا داخل المستودع

وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، قررت المحافظة تحديد سعر بيع الأسطوانة المنزلية بـ 225 جنيهًا داخل المستودع، يُضاف إليها 5 جنيهات لخدمة التوصيل حتى 5 كيلومترات، و10 جنيهات للمسافات الأبعد، فيما حُدد سعر الأسطوانة التجارية بـ 450 جنيهًا يضاف إليها 10 جنيهات لخدمة التوصيل حتى 5 كيلومترات و20 جنيهًا لمسافات أبعد داخل نطاق الوحدة المحلية.

وشدّد المحافظ على الإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن ظاهرة بجميع المواقف وإلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة تتضمن خط السير والتسعيرة وعدد الركاب، موجّهًا إدارة المرور باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

تعديل التعريفة راعى مسافة الخطوط والبعد الاجتماعي للمواطنين

وأكد الأشموني أن قرار تعديل التعريفة راعى مسافة الخطوط والبعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح باستغلال الركاب أو فرض زيادات غير قانونية، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن 2303693-055 أو رقم الطوارئ 114 المتاح على مدار الساعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قررت تعديل الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا/لتر بدلًا من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا/لتر بدلًا من 17.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا/لتر بدلًا من 15.75 جنيهًا

سولار: 17.5 جنيهًا/لتر بدلًا من 15.5 جنيهًا

غاز السيارات: 10 جنيهات/م³ بدلًا من 7 جنيهات

