الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

13 جنيهًا للتاكسي و4.5 للسرفيس، تعريفة المواصلات بعد رفع البنزين بالشرقية

محافظ الشرقية يعتمد
محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة،فيتو

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس العاملة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود.

قبل إقرار التعريفة الجديدة، ركاب الميكروباصات في الشرقية: "السواقين رفعوا الأجرة 3 جنيه"

مناقشة آليات تطبيق التعريفة الجديدة وضمان التزام السائقين بها

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والسيد حرز الله وكيل وزارة التموين، وقيادات المرور والتموين والمواقف والنقابة العامة للسائقين، لمناقشة آليات تطبيق التعريفة الجديدة وضمان التزام السائقين بها في جميع المراكز والمدن.

تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو
تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو
تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو
تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو

فتح عداد سيارات التاكسي بمدن المحافظة

وأصدر المحافظ قرارًا بتحديد فتح عداد سيارات التاكسي بمدن المحافظة عند 13 جنيهًا تشمل أول كيلومتر، على أن تُضاف 3.5 جنيهات لكل كيلومتر لاحق، و10 جنيهات لساعة الانتظار الأولى ترتفع إلى 9.5 جنيهات لكل ساعة إضافية.

تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو
تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو

كما تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتصبح 4.5 جنيهات، وداخل بلبيس 4 جنيهات، وداخل ديرب نجم 4 جنيهات.

تعريفة الركوب الجديدة،فيتو
تعريفة الركوب الجديدة،فيتو

تحديد سعر بيع الأسطوانة المنزلية بـ 225 جنيهًا داخل المستودع

وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، قررت المحافظة تحديد سعر بيع الأسطوانة المنزلية بـ 225 جنيهًا داخل المستودع، يُضاف إليها 5 جنيهات لخدمة التوصيل حتى 5 كيلومترات، و10 جنيهات للمسافات الأبعد، فيما حُدد سعر الأسطوانة التجارية بـ 450 جنيهًا يضاف إليها 10 جنيهات لخدمة التوصيل حتى 5 كيلومترات و20 جنيهًا لمسافات أبعد داخل نطاق الوحدة المحلية.

تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو
تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو

وشدّد المحافظ على الإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن ظاهرة بجميع المواقف وإلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة تتضمن خط السير والتسعيرة وعدد الركاب، موجّهًا إدارة المرور باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

تعديل التعريفة راعى مسافة الخطوط والبعد الاجتماعي للمواطنين

وأكد الأشموني أن قرار تعديل التعريفة راعى مسافة الخطوط والبعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح باستغلال الركاب أو فرض زيادات غير قانونية، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية.

تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو
تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو

كما دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن 2303693-055 أو رقم الطوارئ 114 المتاح على مدار الساعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو
تعرف على الأسعار الجديدة بعد رفع الوقود،فيتو

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قررت تعديل الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا/لتر بدلًا من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا/لتر بدلًا من 17.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا/لتر بدلًا من 15.75 جنيهًا

سولار: 17.5 جنيهًا/لتر بدلًا من 15.5 جنيهًا

غاز السيارات: 10 جنيهات/م³ بدلًا من 7 جنيهات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الوقود أسعار المحروقات أسعار تعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب الجديدة بالشرقية رئاسة الوزراء اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الأهلي يضع خطة اقتحام إيجل نوار البوروندي.. الأحمر يختتم تحضيراته الليلة.. وتوروب يستقر على كتيبة المباراة برعاية عادل مصطفى

مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية

التموين: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين

بعد زيادة أسعار الوقود، محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات

الجيزة تحدد أرقام طوارئ لاستقبال شكاوى مخالفة تعريفة الركوب

بدء أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري (صور)

الأكثر قراءة

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية