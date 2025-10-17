الجمعة 17 أكتوبر 2025
حملات تفتيشية على محطات الوقود بالوادي الجديد لمتابعة أسعار البنزين والسولار

كلفت الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير عام التموين التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، فجر اليوم الجمعة، جميع الأجهزة الرقابية للمديرية الادارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية وذلك للمرور على جميع محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من عدم وجود تكدسات أو ازدحام ومتابعة ورصد أى شكوى للمواطنين والعمل على حلها فورًا. 

وشددت مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، على أهمية التزام جميع محطات الوقود بالإعلان عن الأسعار الجديدة والمعايير القياسية؛ لضمان حقوق المستهلكين وتقديم خدمة آمنة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.

ومن جانبه قاد ضياء متولي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، حملة مكبرة للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من عدم وجود تكدسات أو ازدحام ومتابعة ورصد اى شكوى للمواطنين والعمل على حلها فورًا، مؤكدا أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محطة يثبت مخالفتها للتعليمات والقوانين المنظمة لعمل محطات الوقود، وذلك لضمان توفير منتج عالي الجودة وبأسعار عادلة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات الدورية في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وحماية المستهلك من أي تلاعب، أو غش تجاري.

فيما عقدت محافظة الوادي الجديد اجتماع اللجنة العليا للمواقف برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة، وتحديد تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية الصادر صباح اليوم الجمعة ١٧ أكتوبر 2025.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح سكرتير عام الوادي الجديد، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة. 

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وأكد سكرتير عام الوادي الجديد، أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة.

 

