انطلاق البطولة الدولية لقفز الموانع بالفسطاط

انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بمنطقة عين الحياة بالفسطاط، فعاليات اليوم الأول من البطولة الدولية لقفز الموانع، والتي تُنظم بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية، وتستمر على مدار أربعة أيام بمشاركة 190 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم، من بينها دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية ومثيرة بين الفرسان المتسابقين على المراكز الأولى في مختلف الارتفاعات، وسط أجواء تنظيمية متميزة تعكس المستوى الراقي للبطولة.

 

ويُعد وادي الفروسية من أبرز الملاعب ذات المواصفات العالمية، حيث يتميز بأرضيات وتجهيزات احترافية تسهم في إبراز مهارات الفرسان وضمان أداء فني رفيع خلال المنافسات.

