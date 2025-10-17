الجمعة 17 أكتوبر 2025
التاكسي بـ 17.5 جنيه، أسيوط تعلن تعريفة المواصلات الجديدة (صور)

تعريفة الركوب الجديدة
تعريفة الركوب الجديدة لمحافظة أسيوط،فيتو

 أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية.

تعريفة المواصلات الجديدة 2025 في أسيوط 

 ووفق بيان صادر عن محافظة أسيوط، فقد عقد مسئولي المحافظة اجتماعا طارئا مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت اللجنة في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة الجديدة.

 

 

ووجه محافظ أسيوط، إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب تلصق على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

نائب محافظ أسيوط يعتمد تعريفة الركوب الجديدة 

 كما كلف محافظ أسيوط الدكتور مينا عماد نائب المحافظ باعتماد التعريفة وكلف إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع إدارة المواقف وإدارة المرور، ومباحث المرور، بتكثيف الحملات التفتيشية على مواقف السرفيس والسيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التموين: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين

أخبار مصر: زيادة سعر البنزين والسولار، رفع تعريفة الركوب، ارتفاع وشيك بالفراخ والخبز، وفاة الفنان أشرف بوزيشن بسبب فصيلة دمه

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، لافتًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (

