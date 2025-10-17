قبل إقرار التعريفة الجديدة، ركاب الميكروباصات في الشرقية: "السواقين رفعوا الأجرة 3 جنيه"

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حالة من الغضب بين ركاب الميكروباصات، بعد إعلان عدد من السائقين رفع أجرة الركوب بمبالغ تتراوح بين 1 و3 جنيهات تقريبًا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الركاب والسائقين على حد سواء.

مشادات بين السائقين والركاب

وقال أحد السائقين المتجه من الزقازيق إلى العاشر من رمضان: «الأجرة غليت وزادت 3 جنيهات، حد معترض؟»، لتسود لحظات من الصمت قبل أن يعلق أحد الركاب معترضًا على الزيادة، ليرد السائق: «البنزين والسولار غلي النهاردة». وقد تحول النقاش إلى مشادة كلامية انتهت دون حل، قبل أن يعلن السائق موقفه الحاسم: «مش بإيدينا، البنزين غلى علينا وعليكم، واللي مش عاجبه ينزل»، ما اضطر الركاب لقبول الأمر الواقع رغم شعورهم بالغضب.

الشرقية تستعد لإصدار تعريفة الركوب الجديدة

وتأتي هذه التحركات قبل أن يصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار الرسمي بشأن التعريفة الجديدة للركوب، في أعقاب زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة.

أسعار الوقود الجديدة

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار المنتجات البترولية، مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، حيث تم تعديل الأسعار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17/10/2025، على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا/لتر بدلًا من 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: 19.25 جنيه/لتر بدلًا من 17.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 17.75 جنيه/لتر بدلًا من 15.75 جنيه/لتر.

