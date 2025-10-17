الجمعة 17 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل وسيدتين، "اثنان منهم لهم معلومات جنائية" بتهمة استغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

 

وخلال الحملة، تم ضبط المتهمين بصحبتهم 14 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء ممارستهم تلك الأنشطة.


وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة ومزاولة نشاطهم الإجرامي بهدف الكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

