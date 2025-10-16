غلق مصنع جبنة يعمل بدون ترخيص بالفيوم

قال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة، وتمكنت الحملة تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الجبنة الموزاريلا بدون ترخيص.

وتحفظت الحملة على 424 كيلو جرام جبن تحت التصنيع و80 كيلو جبن معبأ، وتم غلق المصنع وتحررت المخالفة اللازمة وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية مستمرة في تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد على مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.