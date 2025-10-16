الجمعة 17 أكتوبر 2025
محافظات

غلق مصنع جبنة يعمل بدون ترخيص بالفيوم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالفيوم، فيتو

قال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة، وتمكنت الحملة تمكنت من ضبط  مصنع لتصنيع الجبنة الموزاريلا بدون ترخيص. 

وتحفظت الحملة على 424 كيلو جرام جبن تحت التصنيع و80 كيلو جبن معبأ، وتم غلق المصنع وتحررت المخالفة اللازمة وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية مستمرة في تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

تحرير 92 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 142 مخالفة تموينية للأسواق والمحال التجارية في حملة مكبرة بالفيوم

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد على  مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

الجريدة الرسمية