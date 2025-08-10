الأحد 10 أغسطس 2025
تحرير 791 مخالفة للمخابز و575 للأسواق والمحال التجارية بالفيوم خلال شهر يوليو

مصبوطات، فيتو
مصبوطات، فيتو

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملات التموينية خلال شهر يوليو الماضي، تمكنت من ضبط  791 مخالفة في قطاع المخابز، عبارة عن 174 مخالفة لنقص وزن رغيف الخبز، و71 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 مخالفة لتجميع الدقيق البلدي، و502 مخالفة خاصة بالمخابز، كما حررت أسفرت عن تحرير  575 مخالفة  متنوعًا،  في قطاع والأسواق والمواد البترولية.

 مخالفات قطاع الاسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة ا لداخلية بمحافظة الفيوم، أن  مخالفات الاسواق شملت  296 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و63 مخالفة بيع أزيد من السعر، و18 مخالفة لانتهاء صلاحية المنتجات، و52 مخالفة لمخالفات تتعلق باللحوم، و50 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى مخالفات أخرى في مجالات الغش التجاري وتداول السلع المدعمة دون ترخيص.

 سلع تم التحفظ عليها خلال حملات سعر يوليو

وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، منها ضبط تجميع 13314 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم بغرض التربح، و3500  كيلو جرام لون صناعي مجهول المصدر، و2400 كيلو جرام نخالة محظور تداولها، و5788 عبوة سلع بقالية منتهية الصلاحية، و170 كيلو جرام دواجن وأسماك ذبيح خارج المجزر الحكومي، و121 شيكارة أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة ومحظور بيعها أو استخدامها.

وتم ضبط 163 كيلوجرام  لحوم ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية، و78 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و8 كراتين صابون منتهية الصلاحية، و3300 كيلوجرام زيت طعام مستعمل وغير صالح للإستهلاك الآدمي، وضبط 239 كرتونة زبدة و79 كيلو جرام جبنة، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و47 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، و120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و4206 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط 700 كيلو جرام سكر، و94 زجاجة زيت تمويني، و19 أسطوانة بوتاجاز، لبيعها في السوق السوداء بغرض التربح، مايضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

محافظ الفيوم يتابع أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

تموين الفيوم: انتظام العمل بمنظومة الخبز بدون تأثر بحريق سنترال رمسيس (صور)

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات التفتيشية مستمرة لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

