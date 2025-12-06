انفجارات ضخمة تهز كييف ومدنا أخرى وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

18 حجم الخط

هزت انفجارات ضخمة العاصمة كييف ومدينة دنيبروبتروفسك، بالتزامن مع إعلان إنذار جوي في جميع أنحاء البلاد.



وأعلنت القناة الأوكرانية "24 قناة" عبر قناة "تلجرام" عن سماع "انفجارات في كييف"، مشيرة إلى سماع "دوي انفجارات في دنيبروبتروفسك".

وتظهر الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية بيانات عن عمل صفارات الإنذار الجوي يشمل كافة مناطق البلاد.

يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت شن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم على جسر القرم الذي اتهمت موسكو الأجهزة الأمنية الأوكرانية بالوقوف خلفه.

وأعلنت روسيا أن هذه الضربات تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف سابقا أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية والبنية التحتية المدنية خلال عملياتها ضد القوات المسلحة الأوكرانية.

