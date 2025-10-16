هدفها صواريخ توماهوك، الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة إلى أمريكا قد تشعل الحرب العالمية الثالثة

صواريخ توماهوك، يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بشأن احتمالية حصول أوكرانيا على صواريخ توماهوك الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أوكراني كبير.

حصول أوكرانيا على صواريخ توماهوك الأمريكية

ومن المقرر أن يصل زيلينسكي إلى واشنطن، الخميس، للقاء ممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية، وفق المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مضيفًا أن الهدف هو معرفة "متى ستكون الإمدادات المتعلقة بـ حصول أوكرانيا على صواريخ توماهوك ممكنة فعليًا".

وشهدت العلاقات بين ترامب وزيلنيسكى تحسنًا منذ فبراير، بعد اللقاء العاصف الذي قام خلاله الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس بتوبيخ زيلينسكي أمام الصحافيين ووصفاه بأنه "ناكر للجميل".

صواريخ توماهوك، فيتو

بعد ذلك أصبح ترامب أكثر صرامة تجاه موسكو وأظهر إحباطًا متزايدًا تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين أعرب عن تعاطفه مع كييف.

وقال المصدر الأوكراني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن العلاقات بين واشنطن وكييف أصبحت الآن "براجماتية أكثر".

وأضاف "يبدو أن الأمريكيين عمومًا يدركون أن مساعدة أوكرانيا تمنحهم نقاطًا، وهذا، على غرار الضغط على روسيا، سيعمل على إنهاء كل شيء".

روسيا تحذر من التصعيد مع أمريكا بسبب صواريخ توماهوك

وكانت حذرت روسيا من أن إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا سيتسبب في قطع علاقاتها مع واشنطن، وإثارة جولة جديدة من التصعيد.

وحذرت قيادات روسية من خطوات تصعيدية ضد موسكو، ملوحة باستخدام النووي للدفاع عن النفس وإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة.

فيما رفض المصدر المتحدث للوكالة الفرنسية، تحديد عدد صواريخ توماهوك التي يدرس ترامب إرسالها إلى أوكرانيا، قائلًا إن الترسانة وحدها ستكون "كافية لكي يشعر بها بوتين".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت عن مسئول عسكري غربي، أن مختصين من واشنطن سيساعدون القوات الأوكرانية على استخدام صواريخ توماهوك إذا تمت الموافقة على تسليمها لكييف.

