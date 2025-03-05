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خارج الحدود

ترامب يعاقب زيلنيسكي بالاستخبارات، والرئيس الأوكراني يؤكد جاهزيته للصفقات

ترامب وزيلينسكي ،
ترامب وزيلينسكي ، فيتو

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت تقديم المعلومات الاستخباراتية لنظام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي .

أمريكا تجمد قنوات الاستخبارات مع أوكرانيا

ووفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة أوقفت تقديم المعلومات الاستخباراتية لنظام كييف.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن أمريكا جمدت قنوات الاستخبارات مع أوكرانيا لكنها لا تزال تقدم معلومات استخباراتية عن روسيا وأوكرانيا لحلفائها في أوروبا، بمن فيهم بريطانيا.

 

وكانت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق، أن البيت الأبيض منع بريطانيا من مشاركة بيانات الاستخبارات الأمريكية مع أوكرانيا بعد أن علقت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لكييف.

 

كما ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسئول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستوقف الإمدادات إلى أوكرانيا حتى يتأكد الرئيس دونالد ترامب من أن أوكرانيا ملتزمة بالسلام.

 

وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن المطار العسكري في رزيسزو، وهو المحور الرئيسي لإرسال الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة، توقف عن العمل في البلاد.

الرئاسة الأوكرانية تتصل بمستشار الأمن القومي الأمريكي

في ذات السياق، أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، الأربعاء، أن كييف وواشنطن اتفقتا على إجراء محادثات جديدة، وذلك بعد مكالمة مع مستشار الأمن القومي الأمريكى مايك والتز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

 

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، على منصة "إكس": "أجريت مكالمة هاتفية مع مايك والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، حددنا موعدًا لاجتماع فرقنا في المستقبل القريب لمواصلة هذا العمل المهم".

زيلينسكي يعلن جاهزيته لتوقيع صفقة المعادن

كما أعلن زيلينسكي في كلمته المسائية اليوم، أن هناك "تحركًا إيجابيًا" في التعاون مع أمريكا وأنه يتوقع نتائج الأسبوع المقبل تتضمن اجتماعًا في المستقبل بين الجانبين، حسب رويترز.

 

جاء ذلك بعد ساعات على خطاب ترامب أمام الكونجرس كشف فيه أن زيلينسكي أبلغه في رسالة استعداده لتوقيع صفقة المعادن في أي وقت، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي.

 

كما لفت ترامب إلى أنه –زيلينسكى- أبدى امتنانه لمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة، في تصريحات مشابهة تماما لما قاله الرئيس الأوكراني أمس على منصة "إكس".

 

 

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