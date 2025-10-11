السبت 11 أكتوبر 2025
خارج الحدود

أوكرانيا تفرض عقوبات على 8 أفراد و14 كيانا من روسيا والصين وكازاخستان وتركيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

فرض الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي عقوبات على 7 أفراد روس ومواطن كوري شمالي و14 كيانا من روسيا والصين وكازاخستان وتركيا.

 

عقوبات على أفراد وكيانات من روسيا والصين وكازاخستان وتركيا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، نُشر المرسوم على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، وشملت العقوبات 8 أفراد، 7 منهم روس، بمن فيهم بافيل مارينيتشيف الرئيس التنفيذي لشركة ألروسا، وسيرغي لوكين مدير مصنع تولا لخراطيش الذخيرة، بالإضافة إلى ريم يونغ هيوك ممثلة شركة كوميد الكورية الشمالية.               

وتشمل الكيانات القانونية 7 شركات تصنيع روسية، و4 شركات صينية، وشركة واحدة من كل من تركيا وكازاخستان.

قيودا على 281 فردا و633 كيانا

يُشار إلى أنه منذ يونيو من هذا العام، وفي إطار تزامن العقوبات مع عقوبات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، فرضت كييف قيودا على 281 فردا و633 كيانا قانونيا.

