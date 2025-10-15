لافروف: تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا يهدد تطبيع العلاقات مع أمريكا

حذر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" من الولايات المتحدة قد يسبب ضررًا هائلًا لمسار تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

موسكو تطالب واشنطن بالتوضيح

وقال لافروف إن موسكو طلبت من الجانب الأمريكي تعليقًا رسميًا على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة زودت كييف بمعلومات تُستخدم لشن ضربات على منشآت الطاقة في روسيا، معبرًا عن استياء بلاده من أي إجراءات قد تُفاقم التوتر بين البلدين.

تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن

وتأتي تصريحات لافروف في ظل تزايد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية والهجومية، ما يرفع من احتمالات تفاقم الخلافات الدبلوماسية بين الطرفين

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيت، اليوم، “آن الأوان لإنهاء ​الحرب في أوكرانيا​، وإذا لم تنته فالولايات المتحدة وحلفاؤها جاهزون للردع”.

فيما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسئول بالبيت الأبيض قوله، إن "الرئيس ​دونالد ترامب​ متفائل بتحقيق السلام في أوكرانيا، عقب تبادل الأسرى الناجح بالشرق الأوسط".

