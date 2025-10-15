الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الحرب الأمريكي يحذر روسيا من تدخل الولايات المتحدة في حرب أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت، فيتو

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيت، اليوم، “آن الأوان لإنهاء ​الحرب في أوكرانيا​، وإذا لم تنته فالولايات المتحدة وحلفاؤها جاهزون للردع”.

ترامب​ متفائل بتحقيق السلام في أوكرانيا

فيما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسئول بالبيت الأبيض قوله، أن "الرئيس ​دونالد ترامب​ متفائل بتحقيق السلام في أوكرانيا، عقب تبادل الأسرى الناجح بالشرق الأوسط".

 

وكان قد أكد الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ فى تصريحات سابقة له، أن "الحرب في أوروبا يمكن إنهاؤها، ولتحقيق ذلك فإن دور واشنطن والشركاء الآخرين في غاية الأهمية"، لافتا إلى أن "من المهم عدم فقدان الزخم لتحقيق ​السلام في أوروبا​، مع اقتراب الحرب في الشرق الأوسط –العدوان الإسرائيلي على غزة- من نهايتها".

الكرملين يرحب برغبة ترامب فى تسوية الصراع مع أوكرانيا

كما أعلن الكرملين، أمس الثلاثاء، ترحيبه برغبة ترامب في التركيز على البحث عن تسوية للصراع بين أوكرانيا وروسيا بعد التقدم المحرز في غزة.

وأوضح الكرملين أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، لكنها مجرد اقتراحات.

كما رحبت روسيا  بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أنها تواصل العملية العسكرية الخاصة بها مع أوكرانيا لعدم وجود بدائل حتى الآن وستحقق أهدافها.

بوتين: تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا يمثل مرحلة جديدة من التصعيد

الكرملين يدعو لانتظار نتائج اجتماع ترامب وزيلينسكي حول تزويد كييف بصواريخ توماهوك


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت أوكرانيا ترامب تبادل الاسري زيلينسكي الحرب في أوكرانيا

مواد متعلقة

أوكرانيا تفرض عقوبات على 8 أفراد و14 كيانا من روسيا والصين وكازاخستان وتركيا

هجوم روسي ضخم يستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا (فيديو)

ترامب يتخذ قرارا بشأن إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

بوتين: تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا يمثل مرحلة جديدة من التصعيد

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

التعليم الفني كما يجب أن يكون، 10 معلومات عن المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات

على طريقة أفلام هوليوود، كيف فك رجال مباحث كرداسة لغز سرقة الملايين من داخل خزنة مصنع شهير

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads