ترامب في حضور زيلينسكي: حرب أوكرانيا ستنتهي ونتعهد بتقديم حماية جيدة لهم

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدد من قادة أوروبا وقائد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإطلاعهم على ما تضمنته مباحثاته مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا.

اجتماع ترامب والرئيس الأوكراني في البيت الأبيض

وقال ترامب، فى حضور الرئيس الأوكراني زينليسكى، أن حرب أوكرانيا ستنتهي، مؤكدا أن موسكو وكييف يريدان ذلك.

وأشار ترامب، إلى أنه ناقش الضمانات الأمنية، وشدد على أن أوروبا ستكون خط الدفاع الأول عن أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة ستشارك فى ذلك، وتقدم للأوكرانيين حماية جيدة.

وأضاف الرئيس الأمريكى: "لدينا احتمالية جيدة لإمكانية وقف الحرب في أوكرانيا".

وصول القادة الأوروبيين المشاركين في الاجتماع المرتقب مع ترامب

ووصل إلى البيت الأبيض القادة الأوروبيون المشاركون في الاجتماع المرتقب مع ترامب، الاثنين، لمناقشة مفاوضات وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووصل كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

