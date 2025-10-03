روسيا تشن هجومًا علي أهداف أوكرانية بـ 95 صاروخا وطائرة مسيرة

أعلنت شركة "نافتوغاز" الأوكرانية العامة المشغلة لشبكة الغاز، اليوم الجمعة، أن روسيا شنت ليلا "أوسع هجوم" على منشآت لإنتاج الغاز في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 2022، مستخدمة 35 صاروخا و60 طائرة مسيرة.

واستهدف الجيش الروسي مرارا شبكة الكهرباء الأوكرانية بسلسلة من الهجمات الليلية التي أدت في بعض الأحيان إلى إغراق الملايين في الظلام وقطع إمدادات التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقالت شركة نفتوغاز الأوكرانية للغاز المملوكة للدولة في بيان إنه خلال الليل "نفذ العدو أوسع هجوم شامل على البنية التحتية لإنتاج الغاز منذ بداية الحرب".

واتهمت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو روسيا عبر تطبيق تليجرام بـ"إرهاب المدنيين" والسعي إلى حرمانهم من وسائل التدفئة.

ووفقا لشركة نفتوغاز وشركة دي تي إي كيه، وهي شركة مشغلة خاصة، استهدف الهجوم الروسي مواقع للغاز في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وبولتافا (وسط).

وقال سيرجي كوريتسكي، رئيس مجلس إدارة نفتوغاز "نتيجة لهذا الهجوم، تضرر جزء كبير من منشآتنا. بعض الأضرار بالغة" منددا بـ"الإرهاب المتعمد" الذي تمارسه موسكو ضد المنشآت المدنية.

وقال إن هذه الهجمات "لا معنى لها من الناحية العسكرية وتهدف فقط... إلى حرماننا من إمكانية تدفئة المنازل الأوكرانية في الشتاء".

وأطلقت روسيا 381 طائرة مسيرة و35 صاروخا على أوكرانيا ليلا مستهدفة البنية التحتية للطاقة، وفقا لسلاح الجو الأوكراني.

