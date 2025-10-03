الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تشن هجومًا علي أهداف أوكرانية بـ 95 صاروخا وطائرة مسيرة

علم روسيا وأوكرانيا،
علم روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلنت شركة "نافتوغاز" الأوكرانية العامة المشغلة لشبكة الغاز،  اليوم الجمعة، أن روسيا شنت ليلا "أوسع هجوم" على منشآت لإنتاج الغاز في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 2022، مستخدمة 35 صاروخا و60 طائرة مسيرة.

واستهدف الجيش الروسي مرارا شبكة الكهرباء الأوكرانية بسلسلة من الهجمات الليلية التي أدت في بعض الأحيان إلى إغراق الملايين في الظلام وقطع إمدادات التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقالت شركة نفتوغاز الأوكرانية للغاز المملوكة للدولة في بيان إنه خلال الليل "نفذ العدو أوسع هجوم شامل على البنية التحتية لإنتاج الغاز منذ بداية الحرب".

واتهمت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو روسيا عبر تطبيق تليجرام بـ"إرهاب المدنيين" والسعي إلى حرمانهم من وسائل التدفئة.

ووفقا لشركة نفتوغاز وشركة دي تي إي كيه، وهي شركة مشغلة خاصة، استهدف الهجوم الروسي مواقع للغاز في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وبولتافا (وسط).

وقال سيرجي كوريتسكي، رئيس مجلس إدارة نفتوغاز "نتيجة لهذا الهجوم، تضرر جزء كبير من منشآتنا. بعض الأضرار بالغة" منددا بـ"الإرهاب المتعمد" الذي تمارسه موسكو ضد المنشآت المدنية.

وقال إن هذه الهجمات "لا معنى لها من الناحية العسكرية وتهدف فقط... إلى حرماننا من إمكانية تدفئة المنازل الأوكرانية في الشتاء".

وأطلقت روسيا 381 طائرة مسيرة و35 صاروخا على أوكرانيا ليلا مستهدفة البنية التحتية للطاقة، وفقا لسلاح الجو الأوكراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية بدء العملية العسكرية الروسية

مواد متعلقة

وزير دفاع الدنمارك: روسيا تشن حربا هجينة ضد الناتو والغرب

أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع نيكاراجوا والسبب روسيا

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

تحرك عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف ( فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

الري: إثيوبيا افتعلت فيضانًا صناعيًا لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل (فيديو)

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مهمة عن غرق أراضي طرح النهر في المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads