ضربة روسية تستهدف مقاطعتي كييف وجيتومير بعد إجهاض محاولة اغتيال مسؤول كبير

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا، سيرجي ليبيديف، عن توجيه القوات الروسية ضربة ليلية لمقار القيادة واللوجستيات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي كييف وجيتومير.

القوات الروسية توجه ضربة لمقر القيادة واللوجيستيات

وقال منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف: "أُصيبت مقار القيادة، وعقد الاتصالات، ومراكز اللوجستيات التابعة للقوات الأوكرانية بضربات روسية في مقاطعتي كييف وجيتومير شمال أوكرانيا"، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وتابع: "شهدت كييف وجيتومير مساء أمس سلسلة انفجارات طالت مقار القيادة، وعقد الاتصالات، ومراكز التوزيع اللوجستي".

محاولة اغتيال المدير العام لمؤسسة صناعية دفاعية في بيلجورود

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، عن إحباط محاولة اغتيال مدير عام مؤسسة صناعية دفاعية في مقاطعة بيلجورود بأيدي عناصر موالية لأوكرانيا.

ووفق بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "إرهابيون موالون لأوكرانيا يقفون وراء محاولة اغتيال المدير العام لمؤسسة صناعية دفاعية في بيلجورود".



وأوضح بيان الأمن الفيدرالي: “تبين أن المحاولة نُظمت بواسطة جماعات إرهابية موالية لأوكرانيا، حيث قام أحد عملائهم ”مواطن روسي" بالسفر إلى مقاطعة بريانسك لاستلام أسلحة ومتفجرات تم إسقاطها عبر طائرة مسيرة لاستخدامها في العملية الإرهابية.

تواصل أوكرانيا مع مواطن روسي لتنفيذ عملية الاغتيال

وحول آلية التنفيذ والضبط، تابع البيان: "تواصل المواطن الروسي عبر تطبيق تلجرام مع ممثل إحدى الجماعات الإرهابية الموالية لأوكرانيا، وحصل على تعليمات بالتوجه إلى منطقة تروبشيفسكي في بريانسك لاستلام شحنة غير مشروعة.

وتضمنت الشحنة أسلحة نارية ومتفجرات، وكان من المخطط استخدامها في اغتيال المدير العام للمؤسسة العسكرية في بيلجورود.

وتم القبض على المشتبه به أثناء محاولته استلام الشحنة، وأُحبطت العملية بالكامل قبل تنفيذها.

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