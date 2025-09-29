زيلينسكي يشيد بموقف ترامب: متوازن وداعم لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوازن وداعم للموقف الأوكراني.

وأضاف: روسيا لن ترسم حدودا جديدة لأوكرانيا، ويجب أن تنضم كييف للاتحاد الأوروبي وسنفعل ذلك، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واستكمل قائلا: "توغل طائرات مسيرة في بولندا كان اختبارا لها وللناتو، روسيا انتهكت أجواء إستونيا ومولدوفا وعلى أوروبا ألا تسمح بتكرار هذه الانتهاكات، أوروبا تحتاج أن تقوم بالكثير لمواجهة روسيا، اقترحنا على بولندا وحلفائنا بناء درع مشترك لمواجهة التهديدات الجوية الروسية".

وكانت قناة "Страна.ua" الأوكرانية على "تليجرام" أفادت بأن فلاديمير زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا قد تواجه انقطاعا كهربائيا شاملا.

وذكرت القناة أن "زيلينسكي صرح بأن روسيا تستعد لإحداث انقطاع كهربائي في أوكرانيا هذا الخريف".

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحملت لفترة طويلة بينما كانت القوات المسلحة الأوكرانية تضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، قبل أن تبدأ في الرد بقوة.

