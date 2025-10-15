الخميس 16 أكتوبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي: السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا باستخدام القوة

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تحقيق السلام في أوكرانيا يشبه ضرورة تحقيقه في غزة، مشددًا على أن السلام في بلاده لن يتحقق إلا باستخدام القوة، ومشددًا على وجوب إجبار روسيا على وقف الحرب.

 

إعادة إعمار أوكرانيا وإنهاء العمليات الروسية

وأوضح زيلينسكي،  في تصريحاته مساء اليوم، أنّ الضغوط العسكرية والسياسية المُنسقة ضرورية لفرض شروط وقف القتال وإجبار الطرف المعتدي على التراجع، معتبرًا أن أي مخرج سلمي يتطلب إجبارية إنهاء العمليات العدائية كشرط مسبق للحوار وإعادة الإعمار.

 

لافروف: تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا يهدد تطبيع العلاقات مع أمريكا

من جانبه حذر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" من الولايات المتحدة قد يسبب ضررًا هائلًا لمسار تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال لافروف إن موسكو طلبت من الجانب الأمريكي تعليقًا رسميًا على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة زودت كييف بمعلومات تُستخدم لشن ضربات على منشآت الطاقة في روسيا، معبرًا عن استياء بلاده من أي إجراءات قد تُفاقم التوتر بين البلدين.

وزير الحرب الأمريكي يحذر روسيا من تدخل الولايات المتحدة في حرب أوكرانيا

بوليتكيو: ترامب متفائل بتحقيق السلام في أوكرانيا عقب تبادل الرهائن بالشرق الأوسط

 

 

