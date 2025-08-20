الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

ترامب: لقائي ببوتين نزع فتيل حرب عالمية ثالثة وأمريكا كانت ستواجه خطرا

ترامب وبوتين، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك فرصة جيدة لحل النزاع الأوكراني بعد محادثاته الناجحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، معربًا عن تفاؤله حول هذا الأمر.


 وقال ترامب لبرنامج "مارك ليفين شو" الإذاعي اليوم الأربعاء، "سنحاول وقفه (الصراع العسكري في أوكرانيا)، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة. لقد عقدتُ اجتماعًا ناجحًا للغاية مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".


وأضاف، "الآن أعتقد أنه سيكون من الأفضل لو التقيا بدوني، لمجرد الاطلاع على ما سيحدث"، مشيرًا إلى أن القضية معقدة وصعبة.


وأكد ترامب: "حسنًا، يجب أن تكونوا متفائلين بعض الشيء. الأمر معقد".

وشدد على أن الولايات المتحدة كانت ستواجه خطرًا إذا لم يتفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.


وأوضح، "أعتقد أن الأمور كانت تتجه نحو حرب عالمية ثالثة، لكن هذا لن يحدث الآن. إنه أمر جيد - لم يعد هناك ما يدعو للقلق".


والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.


وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.


وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.


بالمقابل، جدد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، تأكيد أن اللقاء مع الرئيس بوتين "سار بشكل جيد للغاية"، وأنه تواصل مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.

