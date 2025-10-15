الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

أقوال الراقصة ليندا
أقوال الراقصة ليندا في التحقيقات، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا مارتينو، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وترصد  فيتو، خلال السطور التالية أقوال الراقصة ليندا التي أدلت بها أمام جهات التحقيق والتي جاءت كالتالي:

 

س: من القائم على نشر فيديوهاتك؟

ج: صفحات ثانيه مليش صله بيها، واخدين اسمي وعاملين بيه صفحات كثير وبينزلوا فيديوهات ليَّ وأنا مليش علاقة بنشر تلك الفيديوهات.

س: من أين تحصلوا على تلك المقاطع؟

فيه فيديوهات بيكون أشخاص مصورينها ليا في الحفلات، وفيه فيديوهات تانية بيتم اقتطاعها ويحطوا عليها أغنية وينزلوها عندهم.

س: ما قولك فيما ثبت من اطلاع النيابة العامة على تلك المقاطع من وجود بعض منها مصوّرًا داخل مساكن خاصة؟

ج: فيه فيديوهات قديمة من سنة 2020 أيام كورونا كنت بطلع اتكلم مع الناس، وأحيانًا كنت برقص، والصفحات خدت الفيديوهات دي ونزلتها وبتنزلها لحد دلوقتِ، ومش أنا اللي بنشرها دلوقتي دي لايفات قديمة كنت بطلع فيها أتكلم وأحيانًا كنت برقص.

س: ما السبب من تسجيل تلك المقاطع ونشرها من داخل أماكن خاصة؟

ج: دي هوايه وأنا بحب أعملها وكانت أيام كورونا وكانت كل حاجه قافلة.

س: هل تتحصلين على أي أجر نظير ذلك؟

ج: لا دي مجرد هوايه، وأنا أيام كورونا كنت ساعات برقص على النت بس مش لأشخاص معينة ومن بعد كورونا وأنا معملتش أي لايف رقص.

س: هل تلك الملابس السابق ظهورك بها بالمقاطع المرئية من داخل أماكن خاصة تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري لنشرها عبر حساباتك الشخصية؟

ج: مكنتش أعرف إنها مخالفة لقيم المجتمع، أنا ساعات بتصرف بطبيعتي، ومش بيبقي قصدي الإغراء.

: ما قولك فيما ثبت للنيابة العامة من الاطلاع على المقطع رقم 8 فما ظروف التقاط ذلك المقطع تحديدًا؟

ج: دا فيديو كنت مصوراه وأنا في لبنان في فندق هناك من 3 سنين ونزلته ستوري على “إنستجرام”.

س: ومن القائم بالتقاط ذلك المقطع؟

ج: أنا.

س: ما سبب قيامك بتصوير ذلك المقطع في مكان خاص وحال ارتدائك تلك الملابس؟

ج: أنا كنت مصوراه علشان الناس تعرف إني موجودة في لبنان عشان لو حد محتاجني في مناسبة فرح أو حفلة.

س: ما قولك فيما ثبت للنيابة العامة من الاطلاع على المقطع رقم 6 فما هي ظروف التقاط ذلك المقطع تحديدًا؟

ج: دا كان لايف، أنا كنت طالعة فيه سنة 2020 أيام كورونا وكنت بتكلم فيه عن أن الفيروس هيخلص امتى وكدا.
 

المطربة رحمة عصام تتصالح مع قائد دراجة نارية اصطدم بسيارتها في الجيزة

تحقيقات مع سيدة اقتحمت مدرسة بأكتوبر بعد فصل ابنها لمعاكسته زميلته

فريق بحث لكشف ملابسات تعدي سيدة على فتاة داخل ميكروباص بالمنصورة

قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية

اتهم ابنتي عمته، تحرك أمني في واقعة منع حضور عمرو الدجوي جمعية الشركة المصرية المتحدة

قلت آسفة وحبسوني، نص أقوال الراقصة هندية في اتهامها بنشر الفسق

عمري ما شربت مخدرات ولا سجاير، مفاجأة في اعترافات طليق هدير عبد الرازق

حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة

حبس فتاة وقائد سيارة بالسلام بسبب مشاجرة على أولوية المرور

الأمن يكشف كواليس الاعتداء على مراسل صحفي وشقيقه بالعريش

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو المحكمة الإقتصادية التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية