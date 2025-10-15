قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا مارتينو، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وترصد فيتو، خلال السطور التالية أقوال الراقصة ليندا التي أدلت بها أمام جهات التحقيق والتي جاءت كالتالي:

س: من القائم على نشر فيديوهاتك؟

ج: صفحات ثانيه مليش صله بيها، واخدين اسمي وعاملين بيه صفحات كثير وبينزلوا فيديوهات ليَّ وأنا مليش علاقة بنشر تلك الفيديوهات.

س: من أين تحصلوا على تلك المقاطع؟

فيه فيديوهات بيكون أشخاص مصورينها ليا في الحفلات، وفيه فيديوهات تانية بيتم اقتطاعها ويحطوا عليها أغنية وينزلوها عندهم.

س: ما قولك فيما ثبت من اطلاع النيابة العامة على تلك المقاطع من وجود بعض منها مصوّرًا داخل مساكن خاصة؟

ج: فيه فيديوهات قديمة من سنة 2020 أيام كورونا كنت بطلع اتكلم مع الناس، وأحيانًا كنت برقص، والصفحات خدت الفيديوهات دي ونزلتها وبتنزلها لحد دلوقتِ، ومش أنا اللي بنشرها دلوقتي دي لايفات قديمة كنت بطلع فيها أتكلم وأحيانًا كنت برقص.

س: ما السبب من تسجيل تلك المقاطع ونشرها من داخل أماكن خاصة؟

ج: دي هوايه وأنا بحب أعملها وكانت أيام كورونا وكانت كل حاجه قافلة.

س: هل تتحصلين على أي أجر نظير ذلك؟

ج: لا دي مجرد هوايه، وأنا أيام كورونا كنت ساعات برقص على النت بس مش لأشخاص معينة ومن بعد كورونا وأنا معملتش أي لايف رقص.

س: هل تلك الملابس السابق ظهورك بها بالمقاطع المرئية من داخل أماكن خاصة تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري لنشرها عبر حساباتك الشخصية؟

ج: مكنتش أعرف إنها مخالفة لقيم المجتمع، أنا ساعات بتصرف بطبيعتي، ومش بيبقي قصدي الإغراء.

: ما قولك فيما ثبت للنيابة العامة من الاطلاع على المقطع رقم 8 فما ظروف التقاط ذلك المقطع تحديدًا؟

ج: دا فيديو كنت مصوراه وأنا في لبنان في فندق هناك من 3 سنين ونزلته ستوري على “إنستجرام”.

س: ومن القائم بالتقاط ذلك المقطع؟

ج: أنا.

س: ما سبب قيامك بتصوير ذلك المقطع في مكان خاص وحال ارتدائك تلك الملابس؟

ج: أنا كنت مصوراه علشان الناس تعرف إني موجودة في لبنان عشان لو حد محتاجني في مناسبة فرح أو حفلة.

س: ما قولك فيما ثبت للنيابة العامة من الاطلاع على المقطع رقم 6 فما هي ظروف التقاط ذلك المقطع تحديدًا؟

ج: دا كان لايف، أنا كنت طالعة فيه سنة 2020 أيام كورونا وكنت بتكلم فيه عن أن الفيروس هيخلص امتى وكدا.



