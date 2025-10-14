مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أكتوبر

لقي سائق مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع مساء اليوم الثلاثاء بالطريق الرئيسي في أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر بمصرع سائق وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى عرفة، رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق يبلغ من العمر 40 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب الميكروباص.

تحرر محضر بالواقعة وأحيلت لجهات التحقيق المختصة والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

