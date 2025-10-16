نصائح تساعدك في الحفاظ على الشعر مفرودا لأطول فترة

تحلم الكثير من النساء بالحصول على شعر مفرود وناعم يدوم لفترة طويلة بعد فرده سواء بالسيشوار أو المكواة أو حتى باستخدام الفرد الكيميائي أو الكيراتين.

ولكن مع التعرض للرطوبة أو التعرق أو النوم بطريقة خاطئة، سرعان ما يفقد الشعر مظهره الأملس ويبدأ في التجعد مرة أخرى.

طرق العناية بالشعر بعد الفرد مباشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، نصائح للعناية بالشعر بعد الفرد مباشرة، منها:-

تجنبي غسل الشعر لمدة 3 أيام على الأقل بعد فرده بالكيراتين أو بالبروتين حتى يتغلغل المنتج داخل الشعر ويثبت بشكل أفضل. استخدمي غطاء حريري أو وسادة من الحرير عند النوم، لأن الأقمشة القطنية تمتص الزيوت الطبيعية وتسبب احتكاك يؤدي إلى تجعد الشعر. تجنبي ربط الشعر بشدة أو لفه بطريقة ضيقة، فذلك يترك علامات وتجعدات غير مرغوبة على الخصلات المفرودة. احرصي على عدم تعريض الشعر للماء أو البخار خلال الأيام الأولى بعد الفرد، لأن الرطوبة تفكك تأثير الفرد بسرعة.

فرد الشعر

طريقة غسل الشعر الصحيحة للحفاظ على نعومته

وأضافت سهام، أنه لغسل الشعر بطريقة صحيحة، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

اختاري شامبو خالي من الكبريتات والسليكون، لأن هذه المواد القاسية تزيل الزيوت الطبيعية من الشعر وتضعف تأثير الفرد.

اغسلي الشعر بماء فاتر أو بارد، لأن الماء الساخن يفتح مسام الشعر ويجعله أكثر عرضة للهيشان.

لا تفرطي في غسل الشعر، فمرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا تكفي، للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تساعد على بقاء الشعر ناعم.

استخدمي بلسم مرطب في كل مرة تغسلين فيها شعرك، مع التركيز على الأطراف لتجنب التشابك والتقصف.

جففي الشعر بلطف باستخدام منشفة قطنية ناعمة، دون فركه بشدة، لأن ذلك يؤدي إلى تجعيده.

خطوات يومية للحفاظ على فرد الشعر

وتابع، وللحفاظ على فرد الشعر:-

استخدمي سيروم أو زيت خفيف قبل التمشيط، مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند، ليمنح الشعر لمعان ويحافظ على استقامته.

مشطي الشعر بمشط واسع الأسنان لتجنب تكسره أو تشابكه.

ابتعدي عن الرطوبة العالية قدر الإمكان، لأنها العدو الأول لفرد الشعر، وعند الخروج في جو رطب، استخدمي بخاخ واقي من الرطوبة.

استخدمي مكواة الشعر بدرجة حرارة معتدلة فقط عند الحاجة، ولا تكرري استخدامها يوميا حتى لا يتلف الشعر.

احرصي على ربط الشعر برفق على شكل كعكة فضفاضة أو ذيل حصان مرتفع أثناء النوم لتجنب التشابك.

استخدمي ماسكات ترطيب عميق مرة أسبوعيا مثل ماسك الزيوت الطبيعية، فهي تغذي الشعر وتحافظ على مرونته.

تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E وB والزنك والحديد، فالتغذية الجيدة تنعكس على قوة ولمعان الشعر.

اشربي كميات كافية من الماء يوميًا، لأن ترطيب الجسم من الداخل يؤثر على نعومة ولمعان الشعر.

استخدمي بخاخات ترطيب يومية خفيفة، خاصة في الأطراف، لمنع الهيشان والتقصف.

احمي شعرك من الشمس المباشرة باستخدام قبعة أو بخاخ واق من الأشعة فوق البنفسجية.

تجنبي السباحة في المياه المالحة أو المعالجة بالكلور دون حماية، لأنها تضعف الفرد وتجفف الشعر.

استخدمي غطاء للرأس أثناء الطبخ أو في الأماكن التي تحتوي على بخار أو حرارة عالية، لأن ذلك يسبب فقدان استقامة الشعر.

