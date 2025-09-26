سلوكيات خاطئة تدمر صحة شعرك وتجعله باهتًا

الشعر هو تاج الجمال وعنوان الأناقة سواء للنساء أو الرجال، والاعتناء به لا يقتصر على استخدام الزيوت أو الكريمات، بل يرتبط ارتباط وثيق بالعادات اليومية التي نتبعها.

وكثير من الفتيات تعانى من تساقط الشعر، وتقصفه أو بهتانه دون أن يدركن أن السبب قد يكون سلوكيات خاطئة متكررة تؤثر سلبا على صحة الشعر وجماله.

سلوكيات خاطئة تدمر صحة الشعر

تقول نادية محمد، خبيرة التجميل: إن هناك سلوكيات خاطئة تدمر صحة الشعر وتجعله باهتا، منها:

الإفراط في غسل الشعر بالشامبو، ويعتقد البعض أن غسل الشعر يوميا يمنحه النظافة واللمعان، لكن الحقيقة أن كثرة استخدام الشامبو تزيل الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس لحماية الشعر، مما يؤدي إلى جفافه وفقدانه اللمعان، والأفضل غسل الشعر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.

استخدام الماء الساخن، والاستحمام بالماء شديد السخونة يضر الشعر بشكل كبير، إذ يفتح مسام فروة الرأس ويفقد الشعر رطوبته الطبيعية، مما يجعله جاف وباهت وسهل التقصف، لذا يفضل استخدام الماء الفاتر أو البارد للحفاظ على حيوية الشعر.

الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية، ومجففات الشعر والمكواة وأجهزة الكيرلي من أكثر ما يضر الشعر عند استخدامها باستمرار دون واقى حراري، والحرارة العالية تكسر البروتينات داخل الشعرة، ما يؤدي إلى ضعفها وتقصفها مع الوقت.

تمشيط الشعر المبلل بعنف، والشعر وهو مبلل يكون في أضعف حالاته، وتمشيطه بقوة يؤدي إلى تكسره وسقوطه، لذا الأفضل استخدام مشط واسع الأسنان برفق، أو ترك الشعر ليجف قليلا قبل تسريحه.

الإفراط في الصبغات والمواد الكيميائية، والصبغات المتكررة ومواد فرد الشعر مثل البروتين أو الكيراتين إذا استخدمت بشكل مبالغ فيه تسبب أضرار بالغة، فهي تضعف الشعرة وتجعلها أكثر عرضة للتقصف والبهتان.

سوء التغذية وقلة شرب الماء، والشعر يحتاج إلى عناصر غذائية مثل الحديد، والزنك، والبروتينات والفيتامينات ليبقى قوي ولامع، واتباع نظام غذائي غير صحي مليء بالدهون والسكريات مع قلة شرب الماء يؤدي إلى ضعف الشعر وبهتانه.

شد الشعر المستمر، وربط الشعر بقوة في تسريحات مشدودة مثل ذيل الحصان أو الضفائر القاسية يؤدي إلى تساقطه من الجذور، وظهور فراغات أمامية فيما يعرف بـ"ثعلبة الشد".

النوم على وسادات قطنية خشنة، والوسادات القطنية تمتص الزيوت الطبيعية من الشعر وتسبب احتكاك يؤدي إلى التشابك والتقصف، لذا من الأفضل النوم على وسادات من الحرير أو الساتان لتقليل الضرر.

إهمال قص الأطراف بانتظام، وترك أطراف الشعر المتقصفة دون قصها يزيد من تلف الشعر ويجعله يبدو باهتا وغير صحي، لذا قصى الأطراف كل 6-8 أسابيع يحافظ على مظهر صحي وجذاب.

استخدام منتجات غير مناسبة للشعر، وقد يستعمل البعض شامبوهات أو كريمات مليئة بالمواد الكيميائية القاسية أو لا تتناسب مع نوع شعرهن، مما يؤدي إلى تلفه، لذا يجب اختيار منتجات لطيفة ومناسبة لطبيعة الشعر سواء كان دهني أو جاف أو عادي.

