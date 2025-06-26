الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اصنعي بنفسك سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين

تنعيم الشعر
تنعيم الشعر

يتأثر الشعر بشكل سلبي بعد بروتين فرد الشعر حيث يتقصف الشعر ويضعف ويصبح أكثر ضعفا وهيشان، لذا يجب ترميمه حفاظا على الشعر.

وتحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تعيد جمال الشعر ونعومته بعد البروتين حفاظا على مظهره وقوته ولمعانه.

سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان وهو غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، وهو خفيف على الشعر ولا يثقل الخصلات

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر

كبسولة فيتامين E (اختياري)

5 نقاط من زيت اللافندر أو زيت الروزمارى العطري

طريقة التحضير:

  • اخلطي جميع الزيوت في زجاجة صغيرة داكنة اللون لحمايتها من الضوء.
  • رجي الزجاجة جيدا حتى تمتزج المكونات تماما.
  • يحفظ السيروم في مكان جاف وبارد.
  • بعد غسل الشعر بالشامبو الخالي من الكبريتات، جففيه بلطف بالمنشفة.
  • ضعي 2-3 قطرات من السيروم على راحة يدك، ثم افركيها ووزعي السيروم على أطراف الشعر، مع تجنب فروة الرأس.
  • يمكن استخدامه يوميا أو عند الحاجة، خاصة بعد الاستحمام أو قبل تصفيف الشعر.
  • استخدمي شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات.
  • تجنبي استخدام الحرارة العالية دون واقى حراري.
  • قصي أطراف الشعر بانتظام للتخلص من التقصف.
  • حاولي عدم غسل الشعر يوميا للحفاظ على الزيوت الطبيعية.
سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين 
سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

txt

سيروم طبيعي يمنع تساقط شعرك أثناء فترات الدايت

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البروتين تنعيم الشعر سيروم طبيعي سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

استخدمي ماء القرنفل على الشعر لتنظيف فروة الرأس والتخلص من الالتهابات

وصفة طبيعية لتقوية الشعر الضعيف

وصفة سهلة وسريعة لفرد الشعر بمكونات طبيعية

أفضل الزيوت لترطيب الشعر بعد تعرضه للحرارة والتصفيف

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

زغلول صيام يكتب: في قضية عقد زيزو أبو 5 مليون جنيه.. المال العام لا يشغل أحدًا.. وزارة الرياضة ولجنة شباب البرلمان ومنطق جحا!

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

رسميا، النصر السعودي يعلن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى 2027

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

خبير اقتصادي يكشف سر انخفاض الدولار أمام الجنيه ويتوقع أسعار المرحلة القادمة

قرار من النيابة بشأن واقعة تداول امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

التخاذل عن القتال، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 72 من سورة النساء (فيديو)

علي جمعة يكشف حقيقة ظهور المسيح الدجال في عهد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية