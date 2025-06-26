اصنعي بنفسك سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين

يتأثر الشعر بشكل سلبي بعد بروتين فرد الشعر حيث يتقصف الشعر ويضعف ويصبح أكثر ضعفا وهيشان، لذا يجب ترميمه حفاظا على الشعر.

وتحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تعيد جمال الشعر ونعومته بعد البروتين حفاظا على مظهره وقوته ولمعانه.

سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان وهو غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، وهو خفيف على الشعر ولا يثقل الخصلات

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر

كبسولة فيتامين E (اختياري)

5 نقاط من زيت اللافندر أو زيت الروزمارى العطري

طريقة التحضير:

اخلطي جميع الزيوت في زجاجة صغيرة داكنة اللون لحمايتها من الضوء.

رجي الزجاجة جيدا حتى تمتزج المكونات تماما.

يحفظ السيروم في مكان جاف وبارد.

بعد غسل الشعر بالشامبو الخالي من الكبريتات، جففيه بلطف بالمنشفة.

ضعي 2-3 قطرات من السيروم على راحة يدك، ثم افركيها ووزعي السيروم على أطراف الشعر، مع تجنب فروة الرأس.

يمكن استخدامه يوميا أو عند الحاجة، خاصة بعد الاستحمام أو قبل تصفيف الشعر.

استخدمي شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات.

تجنبي استخدام الحرارة العالية دون واقى حراري.

قصي أطراف الشعر بانتظام للتخلص من التقصف.

حاولي عدم غسل الشعر يوميا للحفاظ على الزيوت الطبيعية.

سيروم طبيعي لتنعيم الشعر بعد البروتين

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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